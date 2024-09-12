Транспортный ад прогнозируют в Уфе

Posted 12 сентября, 08:14
Published 12 сентября, 08:14
Modified 12 сентября, 08:41
Updated 12 сентября, 08:41
В Уфе началась активная фаза ремонта дорожного покрытия на улицах Летчиков и Сержанта Пашкова. Эти работы уже привели к сужению проезжей части, что, как предупреждает «Башавтотранс», может стать причиной задержек рейсов автобусов. На этом участке курсируют автобусы: №112, №30, №30к, №135к, №248.
— Жители города должны быть готовы к тому, что время ожидания может значительно увеличиться, — предупреждают в ведомстве.
Напомним, важное неприятное новшество ожидает пассажиров с 1 октября 2024 года: стоимость проезда на автобусе №224 вырастет до 45 рублей. Это изменение коснется всех способов оплаты — будь то наличные деньги, банковская карта или карта «Алга».