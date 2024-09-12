Транспортный ад прогнозируют в Уфе

В Уфе началась активная фаза ремонта дорожного покрытия на улицах Летчиков и Сержанта Пашкова. Эти работы уже привели к сужению проезжей части, что, как предупреждает «Башавтотранс», может стать причиной задержек рейсов автобусов. На этом участке курсируют автобусы: №112, №30, №30к, №135к, №248.