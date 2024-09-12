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Posted 12 сентября, 08:14

Published 12 сентября, 08:14

Modified 12 сентября, 08:41

Updated 12 сентября, 08:41

Транспортный ад прогнозируют в Уфе

Транспортный ад прогнозируют в Уфе

12 сентября 2024, 08:14
Фото: «Башавтотранс»
Сюжет
Башкирия
Из-за ремонта дороги график работы городских автобусов может стать непредсказуемым, сообщает в четверг, 12 сентября, «Башавтотранс».

В Уфе началась активная фаза ремонта дорожного покрытия на улицах Летчиков и Сержанта Пашкова. Эти работы уже привели к сужению проезжей части, что, как предупреждает «Башавтотранс», может стать причиной задержек рейсов автобусов. На этом участке курсируют автобусы: №112, №30, №30к, №135к, №248.

— Жители города должны быть готовы к тому, что время ожидания может значительно увеличиться, — предупреждают в ведомстве.

Напомним, важное неприятное новшество ожидает пассажиров с 1 октября 2024 года: стоимость проезда на автобусе №224 вырастет до 45 рублей. Это изменение коснется всех способов оплаты — будь то наличные деньги, банковская карта или карта «Алга».

В Уфе подорожает проезд
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