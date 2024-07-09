В Уфе запускают новый автобус

Автобус №109 будет курсировать в Уфе по маршруту «Торговый комплекс „Центральный“ — Первомайский». Общественный транспорт станет межмуниципальным. Он свяжет Уфу с пригородом, конкретнее — деревней Первомайский. Населенный пункт расположен в Уфимском районе Башкирии.



Транспортники обещают, что автобус можно будет ежедневно встретить на остановках пути следования каждые полчаса- час. В будни рейсы будут уходить с 06:40 до 22:20 от торгового комплекса «Центральный». В выходные дни рейсы назначены в период с 07:50 также до 22:20. На пути следования автобуса №109 будут села и деревни Дмитриевка, Вольносухарево, Николаевка, Нурлино, Шемяк и Октябрьский. Общая протяженность маршрута составляет порядка 60 км.