«Финист» сменит «Ласточку» в Уфе в субботу

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Новый электропоезд серии ЭС104 «Финист» начнет курсировать в Башкирии с субботы, 10 августа. Его запустят на маршруте выходного дня «Уфа — Белорецк — Уфа». «Финист» отправится от платформы в Уфе в субботу, 10 августа, в 07:07. Билеты на электричку можно купить стандартными методам и — от посещения кассы до мобильного приложения.
Состав будет возить пять вагонов пассажиров. По будням «Финист» — импортозамещенная «Ласточка» — будет работать на маршрутах, связывающих Уфу с Шакшей и Дёмой. На выходных — курсировать между Уфой и Белорецком. Время в пути между конечными станциями — менее четырех часов. У туристов формата выходного дня на осмотр Белорецка между прибытием и отправлением «Финиста» будет порядка пяти часов.
В региональном Минтрансе отмечают, что Башкирия стала третьим регионом, где запустили импортозамещенные «Ласточки». Запуск нового электропоезда в России состоялся в конце декабря 2023 года. Их производством занялся завод «Уральские локомотивы».
«Финистов» полностью делают и собирают в России. Они отличаются более высоким уровнем комфорта для пассажиров. Например, в вагонах не два, а три туалета, а также есть комнаты матери и ребенка. Увеличено число кресел, смонтированы современные системы кондиционирования.