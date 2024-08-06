«Финист» сменит «Ласточку» в Уфе в субботу

Состав будет возить пять вагонов пассажиров. По будням «Финист» — импортозамещенная «Ласточка» — будет работать на маршрутах, связывающих Уфу с Шакшей и Дёмой. На выходных — курсировать между Уфой и Белорецком. Время в пути между конечными станциями — менее четырех часов. У туристов формата выходного дня на осмотр Белорецка между прибытием и отправлением «Финиста» будет порядка пяти часов.



В региональном Минтрансе отмечают, что Башкирия стала третьим регионом, где запустили импортозамещенные «Ласточки». Запуск нового электропоезда в России состоялся в конце декабря 2023 года. Их производством занялся завод «Уральские локомотивы».