Мед и кумыс — в пробке томись

Posted 4 октября, 05:45
Published 4 октября, 05:45
Modified 4 октября, 06:54
Updated 4 октября, 06:54
Как стало известно, 5 и 6 октября в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, где жители города смогут порадовать себя свежими продуктами прямо от башкирских производителей. На ярмарках ожидаются ароматные овощи, натуральные молочные продукты и, конечно же, любимые всеми мед и кумыс.
Торговля будет организована на нескольких площадках по всему городу: на участках автодороги по улице Правды (у пересечения улиц Георгия Мушникова и бульвара Баландина), на перекрестке Интернациональной и Машиностроителей, на улицы Рабкоров, в парке «Волна», на площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта, перед Дворцом молодежи.
Работать ярмарки будут с 9:00 до 16:00, а в Демском районе — с 07:00 до 16:00. В воскресенье торговля продолжится на всех площадках, кроме площади перед Дворцом молодежи.
Башавтотранс сообщает, что 11 октября 2024 года с 07:00 до 16:00 в Демском районе изменится маршрут общественного транспорта из-за проведения ярмарок выходного дня.