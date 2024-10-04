Мед и кумыс — в пробке томись

Торговля будет организована на нескольких площадках по всему городу: на участках автодороги по улице Правды (у пересечения улиц Георгия Мушникова и бульвара Баландина), на перекрестке Интернациональной и Машиностроителей, на улицы Рабкоров, в парке «Волна», на площади имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта, перед Дворцом молодежи.