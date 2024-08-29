Вызвать такси на линейку в Уфе и не обанкротиться

Агрегаторы обещают, что 1 сентября тарифы повышаться не будут. Впрочем, связано это лишь с тем, что первый день осени выпадет на воскресенье. Сам же День знаний перенесён на 2 сентября — у всех школьников в Башкирии и в Уфе линейки будут проходить именно в этот день, поэтому родителям учеников среднеобразовательных учреждений заботливое обещание сервисов такси поможет едва ли.