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Вызвать такси на линейку в Уфе и не обанкротиться

Вызвать такси на линейку в Уфе и не обанкротиться

29 августа 2024, 19:41
Новый учебный год уже на носу. Многие родители желают отправиться на линейку вместе с детьми и не тратить много времени на дорогу. Mkset выяснил, что нужно учесть, чтобы везде успеть и при этом не переплатить.

Стоит заметить, что цены услуги такси в Уфе дорожают уже не первый год. Убедиться в этом достаточно просто — достаточно проверить историю поездок и попробовать проложить маршрут по тем же адресам. Например, в микрорайоне Сипайлово — там, где проехать в 2021 году можно было за 99 ₽, сейчас придётся отдать сразу 277 ₽.

Фото: сервис Uber / скриншот приложения

Стоит при этом учесть и то, что алгоритмы сервисов такси повышают тарифы в загруженные периоды. В поддержке «Убера» объясняют это тем, что повышение цены помогает привлечь в район больше таксистов, чтобы возможность комфортно и быстро уехать была у каждого пользователя. Между тем пресс-служба «Яндекс GO» пишет, что поездок 1 сентября 2023 года действительно было больше «на 10-20%», чем 31 августа.

Агрегаторы обещают, что 1 сентября тарифы повышаться не будут. Впрочем, связано это лишь с тем, что первый день осени выпадет на воскресенье. Сам же День знаний перенесён на 2 сентября — у всех школьников в Башкирии и в Уфе линейки будут проходить именно в этот день, поэтому родителям учеников среднеобразовательных учреждений заботливое обещание сервисов такси поможет едва ли.

Не беспокоиться о высоком спросе на такси можно лишь студентам вузов — у некоторых университетов Уфы торжества решили провести 1 сентября. Поскольку день будет выходным, утром едва ли наберётся достаточно много желающих воспользоваться услугами такси, чтобы это повлияло на ценообразование.

Как не разориться на поездках в День знаний?

Обычно в приложениях такси в период высокого спроса появляются соответствующие уведомления. Так или иначе, вариантов в этот момент всего два — смириться с ценой, если времени совсем мало, либо же дождаться, пока в районе станет больше водителей. В этом случае, скорее всего, алгоритмы снизят цену на поездку.

Важно и то, что в загруженные периоды увеличивается время подачи автомобиля. Поэтому заказ следует делать заранее. В будние дни самым загруженным считается период с 06:30 до 08:30, когда горожане отправляются на работу. Далее появляется окно до следующего часа пик — он может начаться примерно в 12:00.

Некоторые приложения также имеют функцию, при помощи которой заказ можно сделать заранее — к конкретному времени. Но на этом не всегда можно существенно сэкономить.

Погода в Уфе на 1 сентября: как пройдут школьные линейки
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Ранее Mkset рассказывал о том, какую погоду следует ждать уфимцам и жителям остальной части региона 1–2 сентября.

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