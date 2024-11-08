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Ноябрь
Уфимцам наплевать на «черную пятницу»
8 ноября, 09:53
Октябрь
Уфимцы в панике сметают сливочное масло
25 октября, 04:44
Цены на продукты взлетели в Башкирии
16 октября, 19:09
Праздновать Новый год суррогатами предлагают россиянам
10 октября, 08:18
В уфимском транспорте воруют
9 октября, 09:04
Вторая волна монетизации объявлена в Уфе
9 октября, 03:38
Цены в Башкирии перестали расти
4 октября, 15:20
Сентябрь
В Башкирии рухнули цены на 27 популярных продуктов
5 сентября, 07:58
Август
Сухой закон вводят в Башкирии в понедельник
12 августа, 08:34
Почему в магазинах пустые полки
1 августа, 08:01
Июль
Обвал цен заметили в Башкирии
25 июля, 17:05
Кассы блокируют продажу просрочки в Башкирии
3 июля, 12:32
Июнь
В День молодежи в Уфе запретят проезд по набережной реки Белой
28 июня, 05:45
По всей Уфе торговали контрафактной бытовой химией
27 июня, 14:53
Инфляцию в Башкирии оправдали непогодой
24 июня, 15:17
Баранина и говядина дорожают в Башкирии
22 июня, 08:28
«Леруа Мерлен» в Уфе закрывается под прежним брендом
Жители Башкирии и других регионов России больше не смогут совершать покупки в популярной сети, пишет ТАСС со ссылкой на представителей компании.
18 июня, 10:17
Май
В Башкирии не будут продавать алкоголь из-за школьников
Запрет на розничную реализацию спиртного вводится в день школьного Последнего Звонка, сообщает пресс-служба регионального Минторга.
15 мая, 06:08
Апрель
Adidas, Puma и Reebok возвращаются в Россию
22 апреля, 10:02
В Уфе в магазинах «Около» появились фермерские продукты
22 апреля, 09:34

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