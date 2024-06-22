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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Баранина и говядина дорожают в Башкирии

Баранина и говядина дорожают в Башкирии

22 июня 2024, 08:28
Фото: 1MI
Аналитики провели еженедельный мониторинг цен в магазинах региона, сообщает Башкортостанстат.

За прошедшую неделю, с 10 по 17 июня 2024, в розничной торговле в Башкирии отмечена стабильная цена на сахарный песок. Ценник на килограмм продукта замер на значении ₽ 71,61. Это единственный товар из списка, средняя стоимость которого не изменилась за отчетный период.

Служба статистики отмечает рост цен на говядину и баранину. Кило говядины прибавило за неделю в цене на 0,38%, средняя цена за товар ₽ 525,44. Килограмм баранины в Башкирии обойдется в ₽ 670,76, рост стоимости — на 0,64%.

Аналитики отмечают снижение цен, впрочем, довольно ожидаемое и сезонное, на овощи и корнеплоды. Заметнее всего «похудели» ценники у помидоров — на 4,22% до ₽ 154,55 за килограмм. Также снизились в цене на 1%-3% свёкла, морковь и репчатый лук.

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