Баранина и говядина дорожают в Башкирии

Аналитики отмечают снижение цен, впрочем, довольно ожидаемое и сезонное, на овощи и корнеплоды. Заметнее всего «похудели» ценники у помидоров — на 4,22% до ₽ 154,55 за килограмм. Также снизились в цене на 1%-3% свёкла, морковь и репчатый лук.