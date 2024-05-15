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В Башкирии не будут продавать алкоголь из-за школьников

В Башкирии не будут продавать алкоголь из-за школьников

15 мая 2024, 06:08
Запрет на розничную реализацию спиртного вводится в день школьного Последнего Звонка, сообщает пресс-служба регионального Минторга.
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Дети

В единый день проведения Последнего Звонка в Башкирии запретят розничную продажу спиртных напитков, сообщает пресс-служба Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан. Ограничение регламентировано ст. 6.2 Закона Республики Башкортостан от 1 марта 2007 года №414-з. Запрет на реализацию спиртного коснется только магазинов. В предприятиях общественного питания, кафе и ресторанах, выпить в честь Последнего Звонка будет можно.

Напомним, датой Последнего Звонка в Уфе в 2024 году станет пятница, 24 мая. Для выпускников 9-х классов праздничные вечера проведут в пятницу, 28 июня. Вручение аттестатов о получении полного среднего образования запланировано на субботу, 29 июня.

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#Юлия Литвиненко#Уфа#Дети#Башкортостан#Алкоголь#Новости Башкирии#Новости Уфы#Школьники#Минторг#Кафе#Рестораны#Магазины
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