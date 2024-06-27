mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

По всей Уфе торговали контрафактной бытовой химией

По всей Уфе торговали контрафактной бытовой химией

27 июня 2024, 14:53
Фото: 1MI
Более 3800 контрафактных изделий бытовой химии нашли в магазинах башкирской столицы, сообщает Приволжское таможенное управление.

Под этикетками известных брендов в разных торговых точках Уфы торговали контрафактными стиральными порошками, зубными щётками, шампунями и средствами для мытья посуды.

Ранее ещё одну крупную партию в более чем 700 изделий нашли в одном из магазинов под Уфой. Всего в этом месяце сотрудники Башкортостанской таможни нашли уже 4500 нелегальных товаров.

Таможня Башкирии с начала года возбудила более полутысячи дел
Узнать подробнее

Как сообщал Mkset, в первом квартале 2024 года надзорное ведомство завело более полутысячи дел по разным статьям. Число правонарушений в январе — апреле выросло на 20%.

#Уфа#Деньги#Башкортостан#Новости Башкирии#Торговля#Таможня#Проверки#Магазины#Контрабанда#Контрафакт#Товары
Подпишитесь
Безопасно ли жителям Башкирии ехать на российские курорты: Абхазия, Крым, Дагестан
Сегодня, 05:57
Выпускной — 2024 в Уфе: что, где, когда
Вчера, 05:02
«Очень страшно»: НЛО заметили над Башкирией
Сегодня, 05:37
«Слишком дорого»: не все уфимские школьники собираются отмечать выпускной
Вчера, 10:24
Как купить ЖД билет: лайфхаки и советы россиян
Вчера, 13:17
Ночные игры объявили вне закона в Башкирии
Сегодня, 05:27