По всей Уфе торговали контрафактной бытовой химией

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Под этикетками известных брендов в разных торговых точках Уфы торговали контрафактными стиральными порошками, зубными щётками, шампунями и средствами для мытья посуды.
Ранее ещё одну крупную партию в более чем 700 изделий нашли в одном из магазинов под Уфой. Всего в этом месяце сотрудники Башкортостанской таможни нашли уже 4500 нелегальных товаров.
Как сообщал Mkset, в первом квартале 2024 года надзорное ведомство завело более полутысячи дел по разным статьям. Число правонарушений в январе — апреле выросло на 20%.