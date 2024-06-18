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«Леруа Мерлен» в Уфе закрывается

«Леруа Мерлен» в Уфе закрывается

18 июня 2024, 10:17
Фото: Яндекс.Карты
Жители Башкирии и других регионов России больше не смогут совершать покупки в популярной сети, пишет ТАСС со ссылкой на представителей компании.

До конца 2024 года компания начнёт проводить ребрендинг — название сеть сменит на «Леман про». Полностью он завершится в 2025 году. Уточняется, что коснутся изменения не только названия, но и логотипа, а также всего корпоративного стиля — в частности, вывесок, униформы и транспорта.

В компании также заявили, что решение не отразится на партнёрские отношения с другими организациями и принципы работы с клиентами. Какие-либо сокращения персонала также не планируются.

Как сообщал Mkset, в марте минувшего года французская корпорация Adeo объявила о намерениях передать «Леруа» российским менеджерам. Ребрендинг был задуман в рамках нового вектора развития бизнеса отечественными управленцами.

В апреле этого года также стало известно, что все свои российские активы продала компания «Ситрас», которая владеет сетью «Ашан». Сам ритейлер с рынка при этом не ушёл.

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