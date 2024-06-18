«Леруа Мерлен» в Уфе закрывается

До конца 2024 года компания начнёт проводить ребрендинг — название сеть сменит на «Леман про». Полностью он завершится в 2025 году. Уточняется, что коснутся изменения не только названия, но и логотипа, а также всего корпоративного стиля — в частности, вывесок, униформы и транспорта.