«Леруа Мерлен» в Уфе закрывается

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
До конца 2024 года компания начнёт проводить ребрендинг — название сеть сменит на «Леман про». Полностью он завершится в 2025 году. Уточняется, что коснутся изменения не только названия, но и логотипа, а также всего корпоративного стиля — в частности, вывесок, униформы и транспорта.
В компании также заявили, что решение не отразится на партнёрские отношения с другими организациями и принципы работы с клиентами. Какие-либо сокращения персонала также не планируются.
Как сообщал Mkset, в марте минувшего года французская корпорация Adeo объявила о намерениях передать «Леруа» российским менеджерам. Ребрендинг был задуман в рамках нового вектора развития бизнеса отечественными управленцами.
В апреле этого года также стало известно, что все свои российские активы продала компания «Ситрас», которая владеет сетью «Ашан». Сам ритейлер с рынка при этом не ушёл.