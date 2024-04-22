Adidas, Puma и Reebok возвращаются в Россию

Как известно, множество известных лейблов решили покинуть Россию в 2022 году. Однако спортивные гиганты не закрывались, а лишь приняли решение временно приостановить продажи по политическим причинам. Правда итог один — магазины всё равно не работают.



Сейчас есть возможность доставлять их товары через посредников. Правда, цены на такие товары могут быть выше, чем в других странах:



