Adidas, Puma и Reebok возвращаются в Россию

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Более 300 точек в России начнут торговать новыми коллекциями Adidas, Puma и Reebok, однако теперь на продукции будет указано только название «lamoda sport outlet», без упоминания бренда. Потому что именно компания lamoda осуществляет поставки данных товаров в страну через параллельный импорт.
Кроме того, новая сеть магазинов ASP, запущенная компанией Lestate, продает одежду и обувь от Adidas и Reebok, несмотря на то, что они покинули российский рынок. Эта же компания также продает товары от Nike, который также решил закрыть свой бизнес в России. Важно отметить, что цены в этих магазинах не самые низкие.
Как известно, множество известных лейблов решили покинуть Россию в 2022 году. Однако спортивные гиганты не закрывались, а лишь приняли решение временно приостановить продажи по политическим причинам. Правда итог один — магазины всё равно не работают.
Сейчас есть возможность доставлять их товары через посредников. Правда, цены на такие товары могут быть выше, чем в других странах:
— Это продажи российскими юрлицами товаров, которые они покупают за рубежом для перепродажи в России. А наценка может быть и 100%, и 200% — это логично и естественно, поскольку есть куча проблем с маркировкой, логистикой, рубль стал дешевле, — поделился финансовый эксперт Алексей Кричевский.
Компания «Купишуз», которой владеет предприниматель Яков Панченко, занимается продажей этих брендов. Она также владеет брендом Lamoda и магазином «Стокманн». В 2022 году «Купишуз» заработала 61,3 миллиарда рублей и получила чистую прибыль в размере 10,7 миллиарда рублей и именно она планирует открыть триста магазинов в течение следующих трех лет.
В Москве уже работают несколько точек, поэтому как будет организована работа — понятно. В магазине, специализирующемся на продаже брендов Adidas, Puma и Reebok через параллельный импорт, имеются три раздела для мужчин, женщин и детей. Там, в свою очередь, есть подразделы — как раз на каждого производителя. Наибольший выбор предлагает Adidas, но их товары также являются самыми дорогими
Бренды разделены по ценовым категориям: Adidas — не самый доступный, Puma — немного дешевле, а Reebok — более бюджетный. В ассортименте также присутствует обувь, включая специализированные кроссовки для спортсменов, повседневные кроссовки и кеды.
В магазине представлены разнообразные цены, начиная от нескольких тысяч до сотен рублей, что позволяет каждому найти что-то подходящее по своему бюджету. Есть также раздел Sale, но цены все равно выше, чем ожидали покупатели.
В Уфе на данный момент открыт только магазин Lamoda Sport в ТЦ Планета, по адресу ул. Энтузиастов, 20