Инфляцию в Башкирии оправдали непогодой

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
По данным пресс-службы Центробанка, прежде всего рост цен овощей и некоторых фруктов. Помимо этого, по стоимости картофеля ударило сокращение импорта из Египта, а также истощение собственных запасов.
Отмечается, что рост цен также коснулся одежды — в этой сфере роль сыграли дорожающие ткани и транспортировка материалов. Между тем в Нацбанке упомянули снижение стоимости смартфонов.
Инфляция в регионе в мае составляла 7,9% — на 0,2% выше, чем в предшествующем месяце. Показатель в Приволжье оказался на уровне 8,1%, а общероссийские показатели — 8,3%.