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Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Инфляцию в Башкирии оправдали непогодой

Инфляцию в Башкирии оправдали непогодой

24 июня 2024, 15:17
Фото: 1MI
Из-за майских холодов в этом году пришлось тратить больше денег на теплицы, объяснили в Нацбанке Башкирии подорожание продуктов в регионе.

По данным пресс-службы Центробанка, прежде всего рост цен овощей и некоторых фруктов. Помимо этого, по стоимости картофеля ударило сокращение импорта из Египта, а также истощение собственных запасов.

Отмечается, что рост цен также коснулся одежды — в этой сфере роль сыграли дорожающие ткани и транспортировка материалов. Между тем в Нацбанке упомянули снижение стоимости смартфонов.

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Инфляция в регионе в мае составляла 7,9% — на 0,2% выше, чем в предшествующем месяце. Показатель в Приволжье оказался на уровне 8,1%, а общероссийские показатели — 8,3%.

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