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Любовь

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Сентябрь
Уфимка короновала себя в мечтах и на сцене
28 сентября, 13:37
Жители Башкирии закрутили роман на СВО
26 сентября, 04:26
Уфимский шофёр оставил сердце на Ангаре
17 сентября, 04:48
Межвидовую свадьбу сыграли в Башкирии
13 сентября, 19:51
Август
Пушок из «Вагнера» женился в Башкирии
23 августа, 13:23
Бойцы СВО устроили свадебный бум в Башкирии
16 августа, 11:39
Кровь — любовь: выпускника порезали за поцелуй с одноклассницей в Уфе
13 августа, 05:53
Видео. Уфа танцует под дождем
Город купался не только в ливне в четверг, 8 августа, но и лучах любви, сообщают в соцсетях.
9 августа, 09:04
Июль
Любовная лодка разбилась о бан
30 июля, 09:58
Боец привез с СВО невесту в Уфу
Скоро вчерашний жених отправится снова в зону боевых действий — его супруга останется трудиться в тылу, сообщает главы администрации Демского района Уфы Антон Тарасов.
18 июля, 07:56

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