Пушок из «Вагнера» женился в Башкирии

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
На фоне суровых реалий Луганской области, зародилась необыкновенная история любви. Участник с позывным «Пушок», служащий в рядах ЧВК «Вагнер», и его избранница Алена решили узаконить свои отношения.
История их знакомства не похожа на сказку. Молодые люди встретились во время службы, где каждый день был наполнен опасностями и вызовами. Когда у «Пушка» появился долгожданный отпуск, он не раздумывая отвёз свою невесту на малую родину в Башкирию. В ЗАГСе они произнесли заветные слова, став мужем и женой.
Скоро «Пушок» вернется к своим боевым товарищам в танковую дивизию стрелкового батальона усиления. Теперь Алена будет ждать своего любимого уже в новом статусе — статусе жены солдата.
Глава Альшеевского района Дамир Мустафин отметил важность таких историй: «Желаю молодым безграничного счастья и любви. Пусть чувства, появившиеся в экстремальных условиях, будут крепкими».
Напомним, ранее издание Mkset рассказывало, что бойцы СВО устроили свадебный бум в Башкирии.