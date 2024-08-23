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Published Сегодня, 13:23

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Updated Сегодня, 13:26

Пушок из «Вагнера» женился в Башкирии

Пушок из «Вагнера» женился в Башкирии

23 августа 2024, 13:23
Фото: Дамир Мустафин
В пятницу, 23 августа, участник специальной военной операции с позывным «Пушок» и его возлюбленная Алена связали свои судьбы узами брака, сообщает глава Альшеевского района Дамир Мустафин.

На фоне суровых реалий Луганской области, зародилась необыкновенная история любви. Участник с позывным «Пушок», служащий в рядах ЧВК «Вагнер», и его избранница Алена решили узаконить свои отношения.

История их знакомства не похожа на сказку. Молодые люди встретились во время службы, где каждый день был наполнен опасностями и вызовами. Когда у «Пушка» появился долгожданный отпуск, он не раздумывая отвёз свою невесту на малую родину в Башкирию. В ЗАГСе они произнесли заветные слова, став мужем и женой.

Скоро «Пушок» вернется к своим боевым товарищам в танковую дивизию стрелкового батальона усиления. Теперь Алена будет ждать своего любимого уже в новом статусе — статусе жены солдата.

Глава Альшеевского района Дамир Мустафин отметил важность таких историй: «Желаю молодым безграничного счастья и любви. Пусть чувства, появившиеся в экстремальных условиях, будут крепкими».

Напомним, ранее издание Mkset рассказывало, что бойцы СВО устроили свадебный бум в Башкирии.

Бойцы СВО устроили свадебный бум в Башкирии
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