Пушок из «Вагнера» женился в Башкирии

История их знакомства не похожа на сказку. Молодые люди встретились во время службы, где каждый день был наполнен опасностями и вызовами. Когда у «Пушка» появился долгожданный отпуск, он не раздумывая отвёз свою невесту на малую родину в Башкирию. В ЗАГСе они произнесли заветные слова, став мужем и женой.