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Боец привез с СВО невесту в Уфу

Боец привез с СВО невесту в Уфу

18 июля 2024, 07:56
Фото: Антон Тарасов
Скоро вчерашний жених отправится снова в зону боевых действий — его супруга останется трудиться в тылу, сообщает главы администрации Демского района Уфы Антон Тарасов.

Антон Тарасов рассказал в своём Telegram-канале трогательную историю любви. Он поделился нежным сюжетом, связанным с СВО.

Молодого жителя Демского района Данилу мобилизовали в сентябре 2022 в зону боёв. Ему выпало защищать Родину на Херсонщине. В перерывах между боями Данила заехал в местный магазин. Там он познакомился с Марией, местной жительницей.

Всего полтора года общения урывками — и вот пара поженилась. Они связали себя узами брака, когда Данила приехал в отпуск с СВО в Уфу. Приехал не один, а с необычным «трофеем» — невестой Марией. Девушка познакомилась с родными уфимца. Они ее приняли. Мария останется жить в Уфе, а Данила скоро вновь отправится в зону боевых действий.

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