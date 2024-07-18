Боец привез с СВО невесту в Уфу

Всего полтора года общения урывками — и вот пара поженилась. Они связали себя узами брака, когда Данила приехал в отпуск с СВО в Уфу. Приехал не один, а с необычным «трофеем» — невестой Марией. Девушка познакомилась с родными уфимца. Они ее приняли. Мария останется жить в Уфе, а Данила скоро вновь отправится в зону боевых действий.