Уфимка короновала себя в мечтах и на сцене

Posted 28 сентября, 13:37
Published 28 сентября, 13:37
Modified 28 сентября, 14:00
Updated 28 сентября, 14:00
При выборе названия писательница не поскупилась на гордость — автобиографическая постановка получила название «Путь Королевы» (6+). Как гласит афиша, в ней уфимка рассказывает «удивительные истории из своей жизни», а также о «трагедиях» на её пути и «выходе из них». Вместе с тем в ходе спектакля главная героиня провела и исторический экскурс в «жизнь королев прошлых веков».
Журналистам UTV писательница рассказала, что за постановкой стояла её автобиографическая книга — в рукописном варианте она пролежала около семи лет и лишь три года назад уфимка решилась на то, чтобы отдать свою работу в печать. Одним из главных нарративов произведения является мысль о том, что любовь и самоуважение — это первостепенная задача каждой женщины.
— Эта история о том, как я долго не принимала королеву, являясь таковой, — призналась писательница (цитата UTV).
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