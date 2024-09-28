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Posted 28 сентября, 13:37

Published 28 сентября, 13:37

Modified 28 сентября, 14:00

Updated 28 сентября, 14:00

Уфимка короновала себя в мечтах и на сцене

Уфимка короновала себя в мечтах и на сцене

28 сентября 2024, 13:37
Фото: afisha-ticket.ru
В столице Башкирии в минувшую среду, 25 сентября, состоялся автобиографический спектакль, написанный уфимкой на основе своей жизни.

При выборе названия писательница не поскупилась на гордость — автобиографическая постановка получила название «Путь Королевы» (6+). Как гласит афиша, в ней уфимка рассказывает «удивительные истории из своей жизни», а также о «трагедиях» на её пути и «выходе из них». Вместе с тем в ходе спектакля главная героиня провела и исторический экскурс в «жизнь королев прошлых веков».

Журналистам UTV писательница рассказала, что за постановкой стояла её автобиографическая книга — в рукописном варианте она пролежала около семи лет и лишь три года назад уфимка решилась на то, чтобы отдать свою работу в печать. Одним из главных нарративов произведения является мысль о том, что любовь и самоуважение — это первостепенная задача каждой женщины.

— Эта история о том, как я долго не принимала королеву, являясь таковой, — призналась писательница (цитата UTV).
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