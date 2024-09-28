Уфимка короновала себя в мечтах и на сцене

Журналистам UTV писательница рассказала, что за постановкой стояла её автобиографическая книга — в рукописном варианте она пролежала около семи лет и лишь три года назад уфимка решилась на то, чтобы отдать свою работу в печать. Одним из главных нарративов произведения является мысль о том, что любовь и самоуважение — это первостепенная задача каждой женщины.