mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Лось

Выбрать дату
Октябрь
Лось погиб под колёсами «Нивы» в Башкирии
20 октября, 15:31
Башкортостанец застрелил отца вместо лося на охоте
12 октября, 07:37
Сентябрь
Буйный лось перепугал Уфу
10 сентября, 11:53
Август
Видео. Лось мастерски увернулся от двух машин в Башкирии
23 августа, 13:23
Лось погиб под поездом в Башкирии
В Кармаскалинском районе, 9 августа 2024 года, произошло необычное ДТП, сообщает Министерство природопользования и экологии РБ.
9 августа, 09:59
Июль
Юркий обитатель леса попал на камеру в Башкирии
Самца косули заметили в Национальном парке «Башкирия», его прогулки выложили в Сеть.
16 июля, 04:49
Лось-камикадзе отправил в реанимацию водителя «Ауди» под Уфой
Наезд на перебегавшего дорогу лесного зверя дорого обойдется невнимательному автомобилисту, сообщает Министерство природопользования и экологии РБ.
15 июля, 12:02
Любопытного лося заметили в Башкирии
12 июля, 06:35
Июнь
Дикие животные стали чаще выходить к людям в Башкирии
30 июня, 09:41
Жители Башкирии умилились поведению диких животных
В соцсетях обсуждают видео с лосем, снятое в национальном парке «Башкирия».
27 июня, 04:26
Лось-инвалид умер в Башкирии
Молодой лесной зверь не пережил последствий ДТП и скончался в приюте.
5 июня, 10:24

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика