Лося сбили в Уфе

Posted 8 ноября, 14:24
Published 8 ноября, 14:24
Modified 8 ноября, 14:26
Updated 8 ноября, 14:26
Со слов очевидца, случилась авария на Затонском шоссе. Оператор начал снимать лесного жителя из автомобиля с противоположной стороны дороги, запечатлев момент удара.
На кадрах видно, как машина на огромной скорости сбивает лося. Само животное после аварии ретируется с места происшествия. Впрочем, можно предположить, что вскоре лось мог скончаться. Судьба водителя и его автомобиля не уточняется.
Ранее Mkset рассказывал о том, как неравнодушные жители башкирской столицы спасли провалившуюся в подвал ондатру.