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Posted 8 ноября, 14:24

Published 8 ноября, 14:24

Modified 8 ноября, 14:26

Updated 8 ноября, 14:26

Лося сбили в Уфе

Лося сбили в Уфе

8 ноября 2024, 14:24
Фото: Telegram/Ufa_rb.
ДТП с участием животного произошло в столице Башкирии — пишут Telegram-каналы в пятницу, 8 ноября.

Со слов очевидца, случилась авария на Затонском шоссе. Оператор начал снимать лесного жителя из автомобиля с противоположной стороны дороги, запечатлев момент удара.

На кадрах видно, как машина на огромной скорости сбивает лося. Само животное после аварии ретируется с места происшествия. Впрочем, можно предположить, что вскоре лось мог скончаться. Судьба водителя и его автомобиля не уточняется.

Видео: Telegram/Ufa_rb.
Уфимцы спасли ондатру
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Ранее Mkset рассказывал о том, как неравнодушные жители башкирской столицы спасли провалившуюся в подвал ондатру.

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