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Published Сегодня, 09:59

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Updated Сегодня, 10:01

Лось погиб под поездом в Башкирии

Лось погиб под поездом в Башкирии

9 августа 2024, 09:59
Фото: Министерство природопользования и экологии РБ
В Кармаскалинском районе, 9 августа 2024 года, произошло необычное ДТП с участием лося, который не смог избежать столкновения с поездом, сообщает Министерство природопользования и экологии РБ.

На перегоне Тазларово — Тюкунь произошло странное ДТП. Пассажирский поезд сбил самку лося возрастом около трех лет. Как известно, это не просто курьез, а серьезный случай, который привел к ущербу животному миру в размере 80 тысяч рублей.

По информации Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, специалисты провели осмотр сбитого животного и подтвердили его возраст. Лосиха была еще молодой особью, что делает этот инцидент особенно печальным для экосистемы региона.

Сейчас линейный отдел полиции на станции Стерлитамак Уфимского ЛУ МВД России на транспорте проводит проверку по данному факту.

Напомним также о другом странном инциденте, произошедшем совсем недавно — 15 июля на дороге Уфа-Янаул в Бирском районе лось протаранил дорогостоящую «Ауди».

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