Лось погиб под поездом в Башкирии

На перегоне Тазларово — Тюкунь произошло странное ДТП. Пассажирский поезд сбил самку лося возрастом около трех лет. Как известно, это не просто курьез, а серьезный случай, который привел к ущербу животному миру в размере 80 тысяч рублей.