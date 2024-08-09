Лось погиб под поездом в Башкирии

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
На перегоне Тазларово — Тюкунь произошло странное ДТП. Пассажирский поезд сбил самку лося возрастом около трех лет. Как известно, это не просто курьез, а серьезный случай, который привел к ущербу животному миру в размере 80 тысяч рублей.
По информации Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, специалисты провели осмотр сбитого животного и подтвердили его возраст. Лосиха была еще молодой особью, что делает этот инцидент особенно печальным для экосистемы региона.
Сейчас линейный отдел полиции на станции Стерлитамак Уфимского ЛУ МВД России на транспорте проводит проверку по данному факту.
Напомним также о другом странном инциденте, произошедшем совсем недавно — 15 июля на дороге Уфа-Янаул в Бирском районе лось протаранил дорогостоящую «Ауди».