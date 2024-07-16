Юркий обитатель леса попал на камеру в Башкирии

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
Самца косули заметили в Национальном парке «Башкирия». Он скрываля за ветками на берегу реки, вскоре после чего скрылся из поля зрения.
В парке отмечают, что опознать особь мужского пола всегда можно по рогам, добавляя, что в редких случаях рога могут также расти и у самок, однако выглядят они несколько иначе: «не так красиво и симметрично».
При этом как у самцов, так и у самок высоко развиты обоняние и слух, благодаря чему они могут спастись от крупных хищников в естественной среде обитания, информируют в нацпарке.
Напомним, ранее в Башкирии заметили лося. Сохатый неожиданно проявил большой интерес к фотоловушке на территории охотничьего хозяйства.