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Юркий обитатель леса попал на камеру в Башкирии

Юркий обитатель леса попал на камеру в Башкирии

16 июля 2024, 04:49
Фото: Андрей Переверзин / Национальный парк «Башкирия»
Самца косули заметили в Национальном парке «Башкирия».

Самца косули заметили в Национальном парке «Башкирия». Он скрываля за ветками на берегу реки, вскоре после чего скрылся из поля зрения.

Фото: Андрей Переверзин / Национальный парк «Башкирия»

В парке отмечают, что опознать особь мужского пола всегда можно по рогам, добавляя, что в редких случаях рога могут также расти и у самок, однако выглядят они несколько иначе: «не так красиво и симметрично».

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При этом как у самцов, так и у самок высоко развиты обоняние и слух, благодаря чему они могут спастись от крупных хищников в естественной среде обитания, информируют в нацпарке.

Напомним, ранее в Башкирии заметили лося. Сохатый неожиданно проявил большой интерес к фотоловушке на территории охотничьего хозяйства.

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#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Животные#Лось#Национальный парк#Косуля#Рога#Российская природа
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