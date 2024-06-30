Дикие животные стали чаще выходить к людям в Башкирии

По данным спасателей, чаще всего люди встречаются с косулями и лосями. Таких случаев зафиксировано как минимум 60. Нередко лоси могут забрести даже в крупные города. Примерно в мае лосихи начинают отгонять от себя повзрослевшее прошлогоднее потомство, чтобы позже обзавестись новым. Лосята в этот период начинают искать новые территории, проходя огромные дистанции.