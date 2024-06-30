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Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Дикие животные стали чаще выходить к людям в Башкирии

Дикие животные стали чаще выходить к людям в Башкирии

30 июня 2024, 09:41
Фото: 1MI
Более 230 раз с начала года обращались жители Башкортостана к спасателям из-за столкновений с дикими животными, сообщили в Госкомитете республики по ЧС.

По данным спасателей, чаще всего люди встречаются с косулями и лосями. Таких случаев зафиксировано как минимум 60. Нередко лоси могут забрести даже в крупные города. Примерно в мае лосихи начинают отгонять от себя повзрослевшее прошлогоднее потомство, чтобы позже обзавестись новым. Лосята в этот период начинают искать новые территории, проходя огромные дистанции.

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Кроме того, жители региона сталкивались с хищными животными — от маленьких куниц до лисиц и медведей. С начала года вызовов о таких случаях было уже 25. Ранее Mkset напоминал о правилах безопасности, которые помогут уцелеть после встречи с медведем.

Согласно статистике ведомства, за весь минувший год жители Башкортостана встречали животных 548 раз, в 2022 году — 443 раза.

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