Дикие животные стали чаще выходить к людям в Башкирии

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
По данным спасателей, чаще всего люди встречаются с косулями и лосями. Таких случаев зафиксировано как минимум 60. Нередко лоси могут забрести даже в крупные города. Примерно в мае лосихи начинают отгонять от себя повзрослевшее прошлогоднее потомство, чтобы позже обзавестись новым. Лосята в этот период начинают искать новые территории, проходя огромные дистанции.
Кроме того, жители региона сталкивались с хищными животными — от маленьких куниц до лисиц и медведей. С начала года вызовов о таких случаях было уже 25. Ранее Mkset напоминал о правилах безопасности, которые помогут уцелеть после встречи с медведем.
Согласно статистике ведомства, за весь минувший год жители Башкортостана встречали животных 548 раз, в 2022 году — 443 раза.