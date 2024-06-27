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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:42

Updated Сегодня, 04:42

Жители Башкирии умилились поведению диких животных

Жители Башкирии умилились поведению диких животных

27 июня 2024, 04:26
Фото: Freepik
В соцсетях обсуждают видео с лосем, снятое в национальном парке «Башкирия».

Лося застали за трапезой в Башкирии. На кадрах видео, опубликованого в соцсетях, видно, как сохатый неторопливо спускается по склону, попутно поедая траву.

— Милота, — пишет Альбина.
Какая красота, — восхищается Анна.
— Несколько раз на Восточном выезде видели лосей — не думали, что они прям так близко могут быть, — отметила Наталья.

Ранее Mkset рассказывал, что в Национальном парке «Башкирия» заметили медведя. Встав на задние лапы, он начал тереться конечностями об ствол невысокого деревца.

Напомним, настоящее лосиное нашествие случилось в Башкирии летом прошлого года. Животные стали активно исследовать новые территории, не боясь выходить в город и гуляя по проезжей части. О причинах такого проведения высказались ученые.

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