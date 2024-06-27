Жители Башкирии умилились поведению диких животных

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Лося застали за трапезой в Башкирии. На кадрах видео, опубликованого в соцсетях, видно, как сохатый неторопливо спускается по склону, попутно поедая траву.
— Милота, — пишет Альбина.
Какая красота, — восхищается Анна.
— Несколько раз на Восточном выезде видели лосей — не думали, что они прям так близко могут быть, — отметила Наталья.
Ранее Mkset рассказывал, что в Национальном парке «Башкирия» заметили медведя. Встав на задние лапы, он начал тереться конечностями об ствол невысокого деревца.
Напомним, настоящее лосиное нашествие случилось в Башкирии летом прошлого года. Животные стали активно исследовать новые территории, не боясь выходить в город и гуляя по проезжей части. О причинах такого проведения высказались ученые.