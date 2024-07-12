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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Любопытного лося заметили в Башкирии

Любопытного лося заметили в Башкирии

12 июля 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney/Freepik
Сохатый с интересом рассматривал фотоловушку в охотничьем хозяйстве в Туймазинском районе республики, сообщили в Министерстве природопользования и экологии РБ.

Молодого лося заметили в Туймазинском районе республики. Обитателя леса запечатлела фотоловушка в охотничьем хозяйстве Октябрьского общества охотников.

На кадрах, опубликованных министерством, лось с интересом изучает установленную в лесном массиве камеру. Отмечается, что особи на данный момент около года, о чем свидетельствуют еще совсем небольшие рога.

Видео: Министерство природопользования и экологии РБ

Ранее Mkset рассказывал о рождении пятнистого олененка в Гафурийском районе республики. Малыш появился на свет на страусиной ферме, её сотрудники при этом отметили, что рождение потомства для оленей в условиях неволи является большой редкостью.

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