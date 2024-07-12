Любопытного лося заметили в Башкирии

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Молодого лося заметили в Туймазинском районе республики. Обитателя леса запечатлела фотоловушка в охотничьем хозяйстве Октябрьского общества охотников.
На кадрах, опубликованных министерством, лось с интересом изучает установленную в лесном массиве камеру. Отмечается, что особи на данный момент около года, о чем свидетельствуют еще совсем небольшие рога.
Ранее Mkset рассказывал о рождении пятнистого олененка в Гафурийском районе республики. Малыш появился на свет на страусиной ферме, её сотрудники при этом отметили, что рождение потомства для оленей в условиях неволи является большой редкостью.