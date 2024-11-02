Мужчина лишился иномарки из-за пьяной езды в Башкирии

Мужчина признал свою вину, и суд вынес приговор: 250 часов обязательных работ, а также лишение права управлять транспортными средствами на два года. Но самое неприятное для водителя — это конфискация его дорогостоящей иномарки в доход государства. Теперь «Хавал Джулион» станет собственностью государства, а мужчина будет вынужден искать альтернативные способы передвижения.