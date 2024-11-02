Мужчина лишился иномарки из-за пьяной езды в Башкирии

Posted 2 ноября, 05:19
Published 2 ноября, 05:19
Modified 2 ноября, 05:21
Updated 2 ноября, 05:21
Как стало известно, суд признал виновным мужчину, который, будучи подшофе, управлял иномаркой марки «Хавал Джулион», приобретенной его супругой летом 2024 года за 2,2 миллиона рублей. Ситуация произошла в августе 2024 года, когда водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД. При проверке выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили результаты медицинского освидетельствования.
Мужчина признал свою вину, и суд вынес приговор: 250 часов обязательных работ, а также лишение права управлять транспортными средствами на два года. Но самое неприятное для водителя — это конфискация его дорогостоящей иномарки в доход государства. Теперь «Хавал Джулион» станет собственностью государства, а мужчина будет вынужден искать альтернативные способы передвижения.
Как ранее сообщал Mkset, в Сибае любитель пьяной езды, лишился своего любимого автомобиля «Мерседес».