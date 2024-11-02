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Posted 2 ноября, 05:19

Published 2 ноября, 05:19

Modified 2 ноября, 05:21

Updated 2 ноября, 05:21

Мужчина лишился иномарки из-за пьяной езды в Башкирии

Мужчина лишился иномарки из-за пьяной езды в Башкирии

2 ноября 2024, 05:19
Фото: 1MI.
В Белорецке местный житель попрощался со своими дорогим автомобилем, сообщает в субботу, 2 ноября, прокуратура региона.

Как стало известно, суд признал виновным мужчину, который, будучи подшофе, управлял иномаркой марки «Хавал Джулион», приобретенной его супругой летом 2024 года за 2,2 миллиона рублей. Ситуация произошла в августе 2024 года, когда водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД. При проверке выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили результаты медицинского освидетельствования.

Мужчина признал свою вину, и суд вынес приговор: 250 часов обязательных работ, а также лишение права управлять транспортными средствами на два года. Но самое неприятное для водителя — это конфискация его дорогостоящей иномарки в доход государства. Теперь «Хавал Джулион» станет собственностью государства, а мужчина будет вынужден искать альтернативные способы передвижения.

Суд в Башкирии «затрофеил» «Мерседес»
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Как ранее сообщал Mkset, в Сибае любитель пьяной езды, лишился своего любимого автомобиля «Мерседес».

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