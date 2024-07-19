mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Двое детей пострадали в центре Уфы

Двое детей пострадали в центре Уфы: что известно о ДТП

19 июля 2024, 06:31
Фото: Госавтоинспекция Уфы

Двое детей пострадали в центре Уфы

Двоих пассажиров иномарки, травмированных в результате столкновения автомобилей, отправили в медучреждение, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Двое несовершеннолетних пассажиров иномарки пострадали в результате столкновения с отечественной легковушкой в центре Уфы в четверг, 18 июля. Так, молодой человек за рулем ВАЗ-2114 двигался по улице Ленина по направлению к бульвару Ибрагимова. В какой-то момент он врезался в Geely Emgrand, двигавшуюся ему навстречу.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

В результате ДТП различные травмы получили маленькие пассажиры иномарки. Двоих детей в возрасте семи и десяти лет направили в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас их уже отпустили домой вместе с родными.

Напомним, ранее в Минздраве Башкирии рассказали о состоянии грудного ребенка, пострадавшего в ДТП с мотоциклом. По информации ведомства, его посредством санавиации транспортировали в РДКБ.

Читайте также:
Тройное ДТП произошло в УфеСтрашное ДТП в Башкирии: за жизнь младенца борются медикиТроих пешеходов сбили в Уфе
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Уфа#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Больница#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Травмы#Мотоцикл#Медицинская помощь#Пострадавшие#Иномарка#Пассажиры#Грудной ребенок
Подпишитесь
Уфимка заплатит ₽1,5 млн за потерянную «симку»
Сегодня, 06:19
«Стыд и срам»: пользователи возмутились бездействием уфимки
Сегодня, 05:33
На Zivert и Сукачёва подают иск в Уфе из-за концертов
Сегодня, 05:03
Артист из Башкирии погиб на СВО
Сегодня, 04:41
Избившего ребенка пивом мужчину ищут в Уфе
Вчера, 20:19
Обматерить учителя в Уфе — ₽1000
Вчера, 17:14