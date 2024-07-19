Двое детей пострадали в центре Уфы: что известно о ДТП

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Двое несовершеннолетних пассажиров иномарки пострадали в результате столкновения с отечественной легковушкой в центре Уфы в четверг, 18 июля. Так, молодой человек за рулем ВАЗ-2114 двигался по улице Ленина по направлению к бульвару Ибрагимова. В какой-то момент он врезался в Geely Emgrand, двигавшуюся ему навстречу.
В результате ДТП различные травмы получили маленькие пассажиры иномарки. Двоих детей в возрасте семи и десяти лет направили в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас их уже отпустили домой вместе с родными.
Напомним, ранее в Минздраве Башкирии рассказали о состоянии грудного ребенка, пострадавшего в ДТП с мотоциклом. По информации ведомства, его посредством санавиации транспортировали в РДКБ.