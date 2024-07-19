Двое детей пострадали в центре Уфы: что известно о ДТП

Двое несовершеннолетних пассажиров иномарки пострадали в результате столкновения с отечественной легковушкой в центре Уфы в четверг, 18 июля. Так, молодой человек за рулем ВАЗ-2114 двигался по улице Ленина по направлению к бульвару Ибрагимова. В какой-то момент он врезался в Geely Emgrand, двигавшуюся ему навстречу.