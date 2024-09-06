Девушка на самокате влетела в иномарку в Уфе и попала в больницу

ДТП с самокатом и иномаркой произошло в Уфе на ул. Гоголя. Возле дома №77 водитель «Опель Астра» столкнулся с электросамокатом, которым управляла девушка. По словам очевидцев 20-летняя водительница индивидуального транспорта на большой скорости вылетела из-за поворота, и у автомобилиста практически не было времени среагировать. Удар был такой сильный, что девушка упала и ей понадобилась помощь медиков. На данный момент инспекторы проверили водителя на наличие алкоголя в крови, тест оказался отрицательным. Продолжается разбор ситуации.