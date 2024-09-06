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Published Сегодня, 05:28

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Updated Сегодня, 05:30

Девушка на самокате влетела в иномарку в Уфе и попала в больницу

Девушка на самокате влетела в иномарку в Уфе и попала в больницу

6 сентября 2024, 05:28
Фото: ГИБДД Уфа
20-летняя студентка получила серьезные травмы, сообщили в ГАИ Уфы.

ДТП с самокатом и иномаркой произошло в Уфе на ул. Гоголя. Возле дома №77 водитель «Опель Астра» столкнулся с электросамокатом, которым управляла девушка. По словам очевидцев 20-летняя водительница индивидуального транспорта на большой скорости вылетела из-за поворота, и у автомобилиста практически не было времени среагировать. Удар был такой сильный, что девушка упала и ей понадобилась помощь медиков. На данный момент инспекторы проверили водителя на наличие алкоголя в крови, тест оказался отрицательным. Продолжается разбор ситуации.

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 — Этих самокатчиков нужно как-то урегулировать. Они сами создают крайне опасные аварийные ситуации. Ладно, я успел притормозить, в противном случае раздавил бы ее и все. И во всем этом я бы был виноват юридически, хотя я трезвый и ехал очень аккуратно, — сообщил водитель иномарки.

Ранее в Уфе курьер службы доставки удивил, когда в сильный ливень практически вплавь на электросамокате отправился доставлять заказы.

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#Башкирия#Уфа#Башкортостан#Транспорт
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