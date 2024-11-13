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Posted 13 ноября, 16:50

Published 13 ноября, 16:50

Modified 13 ноября, 18:14

Updated 13 ноября, 18:14

Водитель «десятки» погиб на дороге в Башкирии

Водитель «десятки» погиб на дороге в Башкирии

13 ноября 2024, 16:50
Фото: ГАИ РБ.
ДТП с трагическим исходом случилось днём среды, 13 ноября, в Благовещенском района Башкортостана — отчиталась региональная ГАИ.

Несчастный случай произошёл на трассе из Благовещенска в сторону Павловки. Отечественным авто «десятой» модели управлял 65-летний пенсионер, когда машину вынесло с дороги в кювет. Там «ВАЗ» перевернулся и ударился дном о столб.

Аварию пожилой автолюбитель не пережил — его по прибытии погрузили в карету скорой, где он по пути в больницу скончался.

Водитель устроил ДТП на пустом месте и скончался в реанимации
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Ранее, как сообщал Mkset, похожая смертельная авария случилась в Туймазинском районе Башкирии. Там водитель отечественной легковушки по касательной столкнулся со встречной иномаркой и вылетел в кювет, в результате чего и погиб.

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