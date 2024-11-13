Водитель «десятки» погиб на дороге в Башкирии

Posted 13 ноября, 16:50
Published 13 ноября, 16:50
Modified 13 ноября, 18:14
Updated 13 ноября, 18:14
Несчастный случай произошёл на трассе из Благовещенска в сторону Павловки. Отечественным авто «десятой» модели управлял 65-летний пенсионер, когда машину вынесло с дороги в кювет. Там «ВАЗ» перевернулся и ударился дном о столб.
Аварию пожилой автолюбитель не пережил — его по прибытии погрузили в карету скорой, где он по пути в больницу скончался.
Ранее, как сообщал Mkset, похожая смертельная авария случилась в Туймазинском районе Башкирии. Там водитель отечественной легковушки по касательной столкнулся со встречной иномаркой и вылетел в кювет, в результате чего и погиб.