«Похищенная» уфимка оказалась участницей расследования правоохранителей

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
«Похищенная» во дворе жилого дома женщина оказалась задержанной. По информации телеканала UTV, уфимка была задержана и доставлена к следователю в рамках расследования уголовного дела.
Как сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на информированный источник, задержанная является сотрудницей приемной комиссии одного из уфимских вузов. Женщину должны доставить в СКР.
Напомним, несколько крупных мужчин в черной одежде взяли под руки и усадили в салон иномарки женщину, когда та, предположительно, прогуливалась с ребенком. Она стояла на парковке у детской площадки с коляской, когда к ней подошли неизвестные.
Примечательно, что вскоре после того, как женщину увезли, к оставленной у площадке коляске подошел мужчина. На руках у него был маленький ребенок.