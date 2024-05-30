mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:18

Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

«Похищенная» уфимка оказалась участницей расследования правоохранителей

«Похищенная» уфимка оказалась участницей расследования правоохранителей

30 мая 2024, 17:18
Фото: 1MI
Женщину доставили в СКР, сообщает UTV со ссылкой на источник.

«Похищенная» во дворе жилого дома женщина оказалась задержанной. По информации телеканала UTV, уфимка была задержана и доставлена к следователю в рамках расследования уголовного дела.

Как сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на информированный источник, задержанная является сотрудницей приемной комиссии одного из уфимских вузов. Женщину должны доставить в СКР.

Напомним, несколько крупных мужчин в черной одежде взяли под руки и усадили в салон иномарки женщину, когда та, предположительно, прогуливалась с ребенком. Она стояла на парковке у детской площадки с коляской, когда к ней подошли неизвестные.

Примечательно, что вскоре после того, как женщину увезли, к оставленной у площадке коляске подошел мужчина. На руках у него был маленький ребенок.

Читайте также:
Пьяного дебошира связали на борту самолета в УфуВ Башкирии пенсионерка обогрела зэка вещами мужаСудей после скандала с приговорами подростку выгнали с работы в Уфе
#Общество#Уфа#Уголовное дело#Новости Башкирии#Новости Уфы#Вуз#Похищение#Следователь#СКР#Иномарка#Коляска
Подпишитесь
Кто будет платить высокие налоги в Башкирии
Вчера, 12:59
Стихия лишила покоя и света половину Башкирии
Сегодня, 05:49
14 человек отравились шаурмой в Башкирии
Сегодня, 05:53
Мужчина уснул в горящей машине у кафе на трассе в Башкирии
Сегодня, 04:44
Раскрыта тайна окончания войны на Украине: предсказания Ванги, Кваша и астрологов
Вчера, 16:13
В Уфе назвали самые дешевые маршрутки
Сегодня, 05:19
"