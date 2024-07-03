Уфимец на внедорожнике сбил подростка на самокате

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Ребенка, пересекавшего проезжую часть на электросамокате, сбила иномарка. Инцидент произошел во вторник, 2 июля, в центре Уфы.
Отмечается, что ребенок, проигнорировав правила ПДД, не стал спешиваться при выезде на дорогу, где на него наехал кроссовер марки Ford. По информации ведомства, мальчик в результате ДТП получил множественные травмы.
Дорожно-транспортные происшествия с участием электросамокатов уже давно перестали быть редкостью для жителей республики. Так, весной этого года электросамокатчик влетел в 4-летнего мальчика на ул. Даута Юлтыя.