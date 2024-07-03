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Published Сегодня, 14:44

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Updated Сегодня, 15:05

Уфимец на внедорожнике сбил подростка на самокате

Уфимец на внедорожнике сбил подростка на самокате

3 июля 2024, 14:44
Фото: 1MI
Подросток игнорировал правила ПДД при выезде на проезжую часть, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Ребенка, пересекавшего проезжую часть на электросамокате, сбила иномарка. Инцидент произошел во вторник, 2 июля, в центре Уфы.

Отмечается, что ребенок, проигнорировав правила ПДД, не стал спешиваться при выезде на дорогу, где на него наехал кроссовер марки Ford. По информации ведомства, мальчик в результате ДТП получил множественные травмы.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Дорожно-транспортные происшествия с участием электросамокатов уже давно перестали быть редкостью для жителей республики. Так, весной этого года электросамокатчик влетел в 4-летнего мальчика на ул. Даута Юлтыя.

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