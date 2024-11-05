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Хищение

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Бизнесмен обманул чиновников в Башкирии
5 ноября, 08:33
Лихие 90-е вернулись в Уфу: грабители с ножом раздели прохожего на улице
1 ноября, 10:42
Трое мужчин спрятали труп в Башкирии
2 октября, 16:19
Дорожники воруют асфальт в Уфе
1 октября, 07:58
Стражей закона отправили под стражу в Башкирии
20 сентября, 14:02
Экс-мэра Межгорья отправят в колонию
21 августа, 10:58
Башкирию испортили на ₽105 млн
5 августа, 10:13
В Уфе украли ₽1,7 млрд
24 июня, 08:29
Житель Башкирии провернул дерзкое мошенничество
18 июня, 06:06
Суд продлил арест бывшему советнику главы Башкирии
Руслан Казыханов, обвиняемый в хищении 18,3 млн рублей, должен пробыть ближайшие месяцы в СИЗО.
31 марта, 11:30
2023
В Башкирии ищут сотрудницу банка похитившую миллионы рублей
28 сентября 2023, 12:49
2020
Экс-начальницу отделения почты в Башкирии обвинили в хищении денег и поджоге здания
В Белебеевском районе Башкирии перед судом предстанет 26-летний бывший начальник отделения почты. Её обвиняют в присвоении денег и поджоге здания. Об этом сообщает региональная прокуратура.
1 октября 2020, 12:28
2019
Луиза Хайруллина из Башкирии, укравшая более 23 млн рублей, встретит Новый год в СИЗО
Арест продлен и Хайруллиной, и ее мужу.
25 ноября 2019, 09:22
Известна личность управляющей, укравшей из банка в Уфе более 40 млн рублей
Ей оказалась жительница Уфы.
24 сентября 2019, 10:01
Слава Луизы: В Уфе кассирша банка «Открытие» украла 43 миллиона рублей
Женщина выносила деньги в течение нескольких лет.
24 сентября 2019, 09:35
2017
В Уфе дорожники ответили на претензии автора видео про «зайчат-чиновников»
Герои видеоролика настаивают, что никаких нарушений при ремонте объездной дороги и моста не было.
13 октября 2017, 07:55
В Башкирии осудили сотрудницу банка за присвоение более 1,3 млн рублей
24 марта 2017, 06:37

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