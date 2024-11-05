Экс-начальницу отделения почты в Башкирии обвинили в хищении денег и поджоге здания

В Белебеевском районе Башкирии перед судом предстанет 26-летний бывший начальник отделения почты. Её обвиняют в присвоении денег и поджоге здания. Об этом сообщает региональная прокуратура.