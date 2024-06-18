Житель Башкирии провернул дерзкое мошенничество

Как было установлено в суде, объявления об аренде он находил в сети, после чего связывался с владельцами, оперативно изготавливал фальшивые документы и далее реализовывал их. Таким образом ему удалось похитить девять автомобилей в разных регионах — от Москвы до Удмуртской республики.