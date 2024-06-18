Житель Башкирии провернул дерзкое мошенничество

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Дерзкую мошенническую схему провернул житель Чишминского района Республики Башкортостан. Мужчина арендовал автомобили на небольшие сроки, после чего подделывал документы на них и продавал автомобили третьим лицам. От его действий пострадали жители семи регионов. Сумма ущерба составила порядка 13 млн рублей.
Как было установлено в суде, объявления об аренде он находил в сети, после чего связывался с владельцами, оперативно изготавливал фальшивые документы и далее реализовывал их. Таким образом ему удалось похитить девять автомобилей в разных регионах — от Москвы до Удмуртской республики.
Мужчина признал свою вину. Его приговорили к 6,5 годам заключения в колонии общего режима.