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Published Сегодня, 06:06

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Updated Сегодня, 06:52

Житель Башкирии провернул дерзкое мошенничество

Житель Башкирии провернул дерзкое мошенничество

18 июня 2024, 06:06
Фото: Изображение Midjourney
Злоумышленник действовал в период с марта 2020 по февраль 2022 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Дерзкую мошенническую схему провернул житель Чишминского района Республики Башкортостан. Мужчина арендовал автомобили на небольшие сроки, после чего подделывал документы на них и продавал автомобили третьим лицам. От его действий пострадали жители семи регионов. Сумма ущерба составила порядка 13 млн рублей.

Как было установлено в суде, объявления об аренде он находил в сети, после чего связывался с владельцами, оперативно изготавливал фальшивые документы и далее реализовывал их. Таким образом ему удалось похитить девять автомобилей в разных регионах — от Москвы до Удмуртской республики.

Мужчина признал свою вину. Его приговорили к 6,5 годам заключения в колонии общего режима.

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