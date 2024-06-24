В Уфе украли ₽1,7 млрд

Суд вынес обвиняемым наказание. Они были приговорены к девяти годам и десяти месяцам и четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В пресс-релизе ведомства отмечается, что прокуратуру не удовлетворило вынесенное обвиняемым наказание. Ведомство посчитало его слишком мягким, в связи с чем заявило о намерении намерено обжаловать его в апелляционном порядке.