В Уфе украли ₽1,7 млрд

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 08:51
Двоих жителей Уфы, организовавших финансовую пирамиду, суд признал виновными в хищении ₽1,7 млрд. Речь идет о созданной в 2015 году организации «Инвестсоцвклад», которая благодаря масштабной рекламной кампании получила широкую известность на территории республики.
Представители организации при заключении договоров с гражданами вводили их в заблуждение. Всего от действий злоумышленников пострадали 4 300 граждан. Мошенники же в результате незаконно обогатились на ₽1,7 млрд. Отмечается, что у организации не было соответствующих документов и фактически она не являлась кредитной.
Суд вынес обвиняемым наказание. Они были приговорены к девяти годам и десяти месяцам и четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В пресс-релизе ведомства отмечается, что прокуратуру не удовлетворило вынесенное обвиняемым наказание. Ведомство посчитало его слишком мягким, в связи с чем заявило о намерении намерено обжаловать его в апелляционном порядке.