Украла 15 млн и сбежала. В Башкирии ищут женщину, ограбившую свой же банк

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Шестидесятилетняя уфимка Лилия Т. может стать героиней фильмов о знаменитых преступниках. А пока что — героиня сводок об уголовном розыске за хищение особо крупной суммы денег. О происшествии рассказывает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Башкирии.
Работая в банке, женщина «проносила мимо кассы» деньги, которые должны были быть вложены в проекты с высоким процентом доходности. Однако деньги она присваивала себе. Теперь женщину разыскивает полиция.
Как сообщают в МВД, заявление на неё написали представители банка. После проверки обнаружено, что руководительница группы операционного обслуживания юридических лиц присвоила деньги четырёх граждан. Общая сумма украденного — около 15 млн.
Сейчас в отношение похитительницы заведено уголовное дело о присвоении или растрате, совершённых в особо крупном размере. Правоохранителям предстоит установить полное количество пострадавших, сумму ущерба и обстоятельства хищений. И, конечно, найти похитительницу.
Ранее мы рассказывали о том, как сотрудницы Росгвардии получили условные сроки, а бывший бизнесмен и депутат горсовета продолжает сидеть в СИЗО за мошенничество с ущербом в 2,3 млрд рублей.