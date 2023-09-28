Украла 15 млн и сбежала. В Башкирии ищут женщину, ограбившую свой же банк

Шестидесятилетняя уфимка Лилия Т. может стать героиней фильмов о знаменитых преступниках. А пока что — героиня сводок об уголовном розыске за хищение особо крупной суммы денег. О происшествии рассказывает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Башкирии.