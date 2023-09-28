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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В Башкирии полиция разыскивает работницу банка, похитившую 15 миллионов

Украла 15 млн и сбежала. В Башкирии ищут женщину, ограбившую свой же банк

28 сентября 2023, 12:49
Фото: 1MI

В Башкирии полиция разыскивает работницу банка, похитившую 15 миллионов

Женщина руководила обслуживанием юридических лиц

Шестидесятилетняя уфимка Лилия Т. может стать героиней фильмов о знаменитых преступниках. А пока что — героиня сводок об уголовном розыске за хищение особо крупной суммы денег. О происшествии рассказывает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Башкирии.

Работая в банке, женщина «проносила мимо кассы» деньги, которые должны были быть вложены в проекты с высоким процентом доходности. Однако деньги она присваивала себе. Теперь женщину разыскивает полиция.

Как сообщают в МВД, заявление на неё написали представители банка. После проверки обнаружено, что руководительница группы операционного обслуживания юридических лиц присвоила деньги четырёх граждан. Общая сумма украденного — около 15 млн.

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Сейчас в отношение похитительницы заведено уголовное дело о присвоении или растрате, совершённых в особо крупном размере. Правоохранителям предстоит установить полное количество пострадавших, сумму ущерба и обстоятельства хищений. И, конечно, найти похитительницу.

Ранее мы рассказывали о том, как сотрудницы Росгвардии получили условные сроки, а бывший бизнесмен и депутат горсовета продолжает сидеть в СИЗО за мошенничество с ущербом в 2,3 млрд рублей.

#Общество#Уфа#Полиция#Хищение#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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