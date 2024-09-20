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Posted 20 сентября, 14:02

Published 20 сентября, 14:02

Modified 20 сентября, 19:27

Updated 20 сентября, 19:27

Стражей закона отправили под стражу в Башкирии

Стражей закона отправили под стражу в Башкирии

20 сентября 2024, 14:02
Фото: Пресс-служба судов Башкирии
Сюжет
Башкирия
В Стерлитамакском городском суде вынесли постановление по делу двух сотрудников правоохранительных органов, сообщает в пятницу, 20 сентября, пресс-служба судов Башкирии.

Два сотрудника правоохранительных органов оказались под подозрением в совершении серьезного преступления — хищении 200 000 рублей. Как стало известно из официальных источников, они использовали свои служебные полномочия и действовали в сговоре.

Ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу было подано следователем следственного отдела по городу.

Несмотря на серьезные обвинения, оба стража порядка не признали свою вину. Однако суд посчитал достаточными доказательства, представленные следствием, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток.

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