Стражей закона отправили под стражу в Башкирии

Posted 20 сентября, 14:02
Published 20 сентября, 14:02
Modified 20 сентября, 19:27
Updated 20 сентября, 19:27
Два сотрудника правоохранительных органов оказались под подозрением в совершении серьезного преступления — хищении 200 000 рублей. Как стало известно из официальных источников, они использовали свои служебные полномочия и действовали в сговоре.
Ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу было подано следователем следственного отдела по городу.
Несмотря на серьезные обвинения, оба стража порядка не признали свою вину. Однако суд посчитал достаточными доказательства, представленные следствием, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток.