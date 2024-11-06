Уфимский нефтяной университет обокрали на ремонте

— Следствие установило, что в 2021 году между ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» и ООО «Окна Премиум» был подписан договор на капитальный ремонт учебного здания вуза. Стоимость услуг составила свыше ₽9 млн. В процессе выполнения контракта подрядчик не выполнил часть заданий. Тем не менее, директор подрядной компании ввел в заблуждение ответственных сотрудников «Уфимского государственного нефтяного технического университета», заявив о полном завершении всех заказанных работ. Он поспособствовал подписанию актов приемки, что привело к неосновательной выплате всей суммы по контракту, — указывает пресс-служба прокуратуры Башкирии. В документах оказались сведения о работах на сумму более ₽1,5 млн рублей, которые фактически не были выполнены, а предприниматель распорядился этими средствами по своему усмотрению.



Вердикт бизнесмену вынесет Орджоникидзевский районный суд Уфы. Для обеспечения иска о взыскании за мошенничество ранее на иномарку директора фирмы-подрядчика «Фольксваген Тигуан» был наложен арест. В случае обвинительного приговора транспорт конфискуют и продадут. Выручку от торгов направят на погашение ущерба вуза. В зависимости от комплектации, года выпуска и состояния «Фольксваген Тигуан» может уйти с торгов за сумму от ₽1,2 млн до ₽3,8 млн.