Суд продлил арест бывшему советнику главы Башкирии

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Советский районный суд Уфы согласился продлить арест Руслану Казыханову. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу суда.
Руслан Казыханов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что, будучи ответственным секретарём Евразийского научно-образовательного центра, господин Казыханов заключил два контракта с АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан». По договорам автономная некоммерческая организация должна была разработать «ландшафт» и мероприятия «Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня». Несмотря на то, что работы не были фактически выполнены, Руслан Казыханов подписал акты сдачи-приёмки и перевёл средства контрагенту. Ущерб бюджету Республики Башкортостан составил 18,3 млн рублей. В декабре 2023 года следствие завело уголовное дело на Казыханова по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.
Удовлетворив ходатайство следственных органов, Советский районный суд Уфы продлил меру пресечения в виде ареста. Руслан Казыханов пробудет в СИЗО как минимум до 6 июня. По последнему решению Верховного суда РБ он должен был находиться за решёткой до 6 апреля.
Ранее Радий Хабиров подписал указ о снятии Казыханов с должности советника по науке.