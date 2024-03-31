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Бывший советник главы Башкирии останется за решёткой до начала лета

Суд продлил арест бывшему советнику главы Башкирии

31 марта 2024, 11:30

Бывший советник главы Башкирии останется за решёткой до начала лета

Руслан Казыханов, обвиняемый в хищении 18,3 млн рублей, должен пробыть ближайшие месяцы в СИЗО.

Советский районный суд Уфы согласился продлить арест Руслану Казыханову. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу суда.

Руслан Казыханов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что, будучи ответственным секретарём Евразийского научно-образовательного центра, господин Казыханов заключил два контракта с АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан». По договорам автономная некоммерческая организация должна была разработать «ландшафт» и мероприятия «Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня». Несмотря на то, что работы не были фактически выполнены, Руслан Казыханов подписал акты сдачи-приёмки и перевёл средства контрагенту. Ущерб бюджету Республики Башкортостан составил 18,3 млн рублей. В декабре 2023 года следствие завело уголовное дело на Казыханова по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Советник Хабирова обвиняется в хищениях в особо крупном размере
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Удовлетворив ходатайство следственных органов, Советский районный суд Уфы продлил меру пресечения в виде ареста. Руслан Казыханов пробудет в СИЗО как минимум до 6 июня. По последнему решению Верховного суда РБ он должен был находиться за решёткой до 6 апреля.

Ранее Радий Хабиров подписал указ о снятии Казыханов с должности советника по науке.

#Уфа#Мошенничество#Хищение#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Советский районный суд#Руслан Казыханов
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