Суд продлил арест бывшему советнику главы Башкирии

Руслан Казыханов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что, будучи ответственным секретарём Евразийского научно-образовательного центра, господин Казыханов заключил два контракта с АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан». По договорам автономная некоммерческая организация должна была разработать «ландшафт» и мероприятия «Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня». Несмотря на то, что работы не были фактически выполнены, Руслан Казыханов подписал акты сдачи-приёмки и перевёл средства контрагенту. Ущерб бюджету Республики Башкортостан составил 18,3 млн рублей. В декабре 2023 года следствие завело уголовное дело на Казыханова по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.