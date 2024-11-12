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Детская площадка

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2024
Качели покалечили мальчика в Уфе
12 ноября, 12:08
Парк в Уфе не успеют открыть к визиту Путина
15 октября, 08:05
Момент взрыва в Уфе попал на видео
13 октября, 08:34
Уфу наградили за гигантскую рыбу
22 сентября, 07:30
Поборы с уфимских садоводов возмутили Бастрыкина
8 сентября, 04:13
Беременная садистка из Уфы заинтересовала Бастрыкина
6 сентября, 06:08
Уфимская мать-садистка избила ребёнка на 1 сентября
5 сентября, 13:37
20 светильников вынесли «с ноги» вандалы в башкирском селе
26 августа, 13:20
Вандалы-младшеклассники атаковали мемориал в Башкирии
Личности вандалов были установлены, сообщил глава администрации Зианчуринского района Дамин Юланов.
2 июля, 18:49
«Портал в ад» открыли для детей коммунальщики Башкирии
Земля провалилась на игровой площадке в Белорецке, сообщили в соцсетях местные жители.
24 июня, 07:00
Бесплатное барбекю откроют в Уфе этим летом
30 мая, 11:34
2023
В Уфе снесли детскую площадку ради строительства скейт-парка для экстремальных трюков
В соцсети попало видео, на котором неравнодушная уфимка просит обратить внимание на крайне беспринципную ситуацию
21 сентября 2023, 07:12

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