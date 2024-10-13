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Posted 13 октября, 08:34

Published 13 октября, 08:34

Modified 13 октября, 16:55

Updated 13 октября, 16:55

Момент взрыва в Уфе попал на видео

Момент взрыва в Уфе попал на видео

13 октября 2024, 08:34
Фото: МЧС по РБ
Сюжет
Взрыв газа на Ладыгина
Уфимские Telegram-каналы публикуют кадры, на которые попало ЧП в районе «Театра кукол» с разных ракурсов.

Напомним, утром 13 октября в доме по Ладыгина, 13/1 взорвался бытовой газ — авария случилась в одной из кваритр на втором этаже. Жилище тут же охватил огонь, а в подъезде выбило железную дверь и несколько окон. В результате пострадали два человека — их увезли в больницу, остальных жильцов разместили в местной школе. Сейчас прокуратура проверяет газовые службы.

Момент происшествия запечатлели как минимум три камеры. На кадрах видно, что обломки вылетели прямо на детскую площадку и парковку — людей под окнами, к счастью, в этот момент не было. Не исключено, однако, что несколько автомобилей могли получить повреждения.

Видео: Telegram / «Видеодозор», фото: МЧС.
Видео: Telegram / «Честный репортаж», фото: МЧС.
Видео: Telegram / ufa_rb.
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