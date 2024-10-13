Момент взрыва в Уфе попал на видео

Posted 13 октября, 08:34
Published 13 октября, 08:34
Modified 13 октября, 16:55
Updated 13 октября, 16:55
Напомним, утром 13 октября в доме по Ладыгина, 13/1 взорвался бытовой газ — авария случилась в одной из кваритр на втором этаже. Жилище тут же охватил огонь, а в подъезде выбило железную дверь и несколько окон. В результате пострадали два человека — их увезли в больницу, остальных жильцов разместили в местной школе. Сейчас прокуратура проверяет газовые службы.
Момент происшествия запечатлели как минимум три камеры. На кадрах видно, что обломки вылетели прямо на детскую площадку и парковку — людей под окнами, к счастью, в этот момент не было. Не исключено, однако, что несколько автомобилей могли получить повреждения.