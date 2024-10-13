Момент взрыва в Уфе попал на видео

Напомним, утром 13 октября в доме по Ладыгина, 13/1 взорвался бытовой газ — авария случилась в одной из кваритр на втором этаже. Жилище тут же охватил огонь, а в подъезде выбило железную дверь и несколько окон. В результате пострадали два человека — их увезли в больницу, остальных жильцов разместили в местной школе. Сейчас прокуратура проверяет газовые службы.