В Уфе снесли детскую площадку ради строительства скейт-парка для экстремальных трюков

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
О любопытном инциденте во дворе домов по улице М. Жукова, 3/1, 3/2, 3/3, ¾ в Уфе стало известно накануне.
Жительница города записала на видео процесс демонтажа обычной детской площадки. По словам уфимки, работы не согласовывались с жильцами дома и своего согласия на разбор детской площадки они не давали. Тогда как инициативная группа жителей утверждает, что ранее было собрано необходимое количество подписей жильцов для строительства скейт-парка на этой территории по гранту.
Как сообщила автор поста в в соцсетях, при составлении проекта якобы выяснилось, что на территории рядом с детской площадкой нет достаточного места для строительства скейт-парка. Поэтому, с ее слов, было решено его сместить на территорию уже существующих спортивных сооружений для детей, якобы без согласия жильцов. Жители полагают, что уже установленные детские спортивные сооружения и качели будут демонтированы без переноса их в другое место.
Жильцы сообщают, что им якобы отказываются предоставлять документы по голосованию. Руководитель инициативной группы якобы уклоняется от встречи и объяснения ситуации жильцам. Тогда как большая часть собственников против данного проекта.
За комментарием по поводу данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу Октябрьского района, однако спустя несколько дней ожидания комментарий получить не удалось.
Ранее власти сообщали о планах открыть новый скейт-парк на улице Жукова, 3/3 к 15 сентября. На строительство площадки из городского бюджета будет выделено полтора миллиона рублей. Однако, видимо, работы над площадкой начались только сейчас.