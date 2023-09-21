В Уфе снесли детскую площадку ради строительства скейт-парка для экстремальных трюков

Как сообщила автор поста в в соцсетях, при составлении проекта якобы выяснилось, что на территории рядом с детской площадкой нет достаточного места для строительства скейт-парка. Поэтому, с ее слов, было решено его сместить на территорию уже существующих спортивных сооружений для детей, якобы без согласия жильцов. Жители полагают, что уже установленные детские спортивные сооружения и качели будут демонтированы без переноса их в другое место.