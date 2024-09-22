Уфу наградили за гигантскую рыбу

Posted 22 сентября, 07:30
Published 22 сентября, 07:30
Modified 22 сентября, 07:32
Updated 22 сентября, 07:32
Столицу Башкирии удостоили премии «Архиwood» в номинации «Дизайн среды». Награду Уфа смогла получить за детскую площадку «Рыба в водорослях», расположенную в микрорайоне Инорс — у озера Тёплого.
Детский городок оформлен арт-объектами и игровым оборудованием на тему подводного мира. Команда, занимавшаяся созданием детской площадки, свой выбор объяснили историей водоёма — об озере Тёплом ходит городская легенда, согласно которой в нём якобы живёт гигантский сом.
«Архивуд» — общероссийская премия за лучшие архитектурные деревянные сооружения. В 2023 году Башкирия также становилась её призёром.