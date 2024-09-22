Уфу наградили за гигантскую рыбу

Детский городок оформлен арт-объектами и игровым оборудованием на тему подводного мира. Команда, занимавшаяся созданием детской площадки, свой выбор объяснили историей водоёма — об озере Тёплом ходит городская легенда, согласно которой в нём якобы живёт гигантский сом.