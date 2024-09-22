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Posted 22 сентября, 07:30

Published 22 сентября, 07:30

Modified 22 сентября, 07:32

Updated 22 сентября, 07:32

Уфу наградили за гигантскую рыбу

Уфу наградили за гигантскую рыбу

22 сентября 2024, 07:30
Фото: 1MI
Об этом сообщает Институт развития городов Башкортостана.

Столицу Башкирии удостоили премии «Архиwood» в номинации «Дизайн среды». Награду Уфа смогла получить за детскую площадку «Рыба в водорослях», расположенную в микрорайоне Инорс — у озера Тёплого.

Детский городок оформлен арт-объектами и игровым оборудованием на тему подводного мира. Команда, занимавшаяся созданием детской площадки, свой выбор объяснили историей водоёма — об озере Тёплом ходит городская легенда, согласно которой в нём якобы живёт гигантский сом.

«Архивуд» — общероссийская премия за лучшие архитектурные деревянные сооружения. В 2023 году Башкирия также становилась её призёром.

Фото: Институт развития городов РБ

Ранее Mkset сообщал о том, что неизвестные вандалы разбили в Уфе новый остановочный павильон.

Вандалы крушат Уфу
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