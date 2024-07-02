Вандалы-младшеклассники атаковали мемориал в Башкирии

Отметим, что в Башкирии за последнее время участились случаи вандализма. Так, в мае этого года в двух городах Башкирии от действий злоумышленников пострадали парк и детская площадка, а всего несколько недель назад в Белорецком районе республики мужчина на отечественной легковушке разгромил Сад Памяти.