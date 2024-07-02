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Вандалы-младшеклассники атаковали мемориал в Башкирии

Вандалы-младшеклассники атаковали мемориал в Башкирии

2 июля 2024, 18:49
Фото: Дамин Юланов/VK.com
Личности вандалов были установлены, сообщил глава администрации Зианчуринского района Дамин Юланов.

В селе Исянгулово от рук вандалов пострадал памятник воину-интернационалисту. В частности, в результате их действий были повреждены плиты его постамента.

Как сообщил Юланов, личности вандалов были оперативно установлены правоохранителями. Ими оказались местные ученики младших классов. Несмотря на юный возраст, с ними, а также с их родителями в настоящий момент проводятся работы.

Фото: Дамин Юланов/VK.com

Новость об этом вызвала резко негативную реакцию среди пользователей.

— Восстановить мемориальный постамент за счёт родителей, — пишет Минзина И.
— Мне кажется написать имена детей и родителей. Героев надо знать на лицо. 21 век — везде видеокамеры нужны. Неужели район не может этого, — делится своим мнением Залия З.
— Это уже не детская шалость, — считает Светлана Т.
— Ломать не строить. Пусть помогают, — высказалась Мадина Б.

Отметим, что в Башкирии за последнее время участились случаи вандализма. Так, в мае этого года в двух городах Башкирии от действий злоумышленников пострадали парк и детская площадка, а всего несколько недель назад в Белорецком районе республики мужчина на отечественной легковушке разгромил Сад Памяти.

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