Вандалы-младшеклассники атаковали мемориал в Башкирии

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
В селе Исянгулово от рук вандалов пострадал памятник воину-интернационалисту. В частности, в результате их действий были повреждены плиты его постамента.
Как сообщил Юланов, личности вандалов были оперативно установлены правоохранителями. Ими оказались местные ученики младших классов. Несмотря на юный возраст, с ними, а также с их родителями в настоящий момент проводятся работы.
Новость об этом вызвала резко негативную реакцию среди пользователей.
— Восстановить мемориальный постамент за счёт родителей, — пишет Минзина И.
— Мне кажется написать имена детей и родителей. Героев надо знать на лицо. 21 век — везде видеокамеры нужны. Неужели район не может этого, — делится своим мнением Залия З.
— Это уже не детская шалость, — считает Светлана Т.
— Ломать не строить. Пусть помогают, — высказалась Мадина Б.
Отметим, что в Башкирии за последнее время участились случаи вандализма. Так, в мае этого года в двух городах Башкирии от действий злоумышленников пострадали парк и детская площадка, а всего несколько недель назад в Белорецком районе республики мужчина на отечественной легковушке разгромил Сад Памяти.