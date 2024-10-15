Парк в Уфе не успеют открыть к визиту Путина

Парк лесоводов был основан относительно недавно: его лесонасаждения начались только в 1930-х годах, а сам лесопарк был официально открыт в сентябре 1966 года. В 2023 году было решено его улучшить. Инициативу по этой реконструкции активно продвигал заместитель премьер-министра Башкирии Алан Марзаев, который впоследствии был арестован в конце сентября 2024 года по обвинениям в коррупции. Реконструкция Парка имени лесоводов в Уфе затянулась. По первоначальным планам, работы должны были завершиться к концу сентября 2024 года, однако подрядчик не смог уложиться в этот срок.