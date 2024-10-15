Парк в Уфе не успеют открыть к визиту Путина

Posted 15 октября, 08:05
Published 15 октября, 08:05
Modified 15 октября, 08:10
Updated 15 октября, 08:10
Парк лесоводов был основан относительно недавно: его лесонасаждения начались только в 1930-х годах, а сам лесопарк был официально открыт в сентябре 1966 года. В 2023 году было решено его улучшить. Инициативу по этой реконструкции активно продвигал заместитель премьер-министра Башкирии Алан Марзаев, который впоследствии был арестован в конце сентября 2024 года по обвинениям в коррупции. Реконструкция Парка имени лесоводов в Уфе затянулась. По первоначальным планам, работы должны были завершиться к концу сентября 2024 года, однако подрядчик не смог уложиться в этот срок.
Открытие парка Лесоводов после реконструкции запланировано на 1 ноября, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Утром во вторник, 15 октября, глава города посетил пока еще не рекреационную, а строительную площадку и рассказал своим подписчикам о том, что там увидел и какие сюрпризы ждут уфимцев.
— Утром провели выездное совещание, посвященное благоустройству парка имени Лесоводов Башкирии. Мы обновляем пешеходные дорожки и устанавливаем малые архитектурные конструкции. В результате получается весьма интересная детская площадка — мы завершаем монтаж игровых элементов и укладку резинового покрытия. Также была организована современная зона для пикников. Ведется масштабная реновация спортивной зоны — мы оборудуем площадки для футбольного, волейбольного, баскетбольного и стритбольных игр, а также беговые дорожки. Мы планируем завершить реконструкцию к 1 ноября. Вскоре территория парка станет еще более удобной для семейных прогулок и активного отдыха, — считает Ратмир Мавлиев.
Подписчики мэра в Telegram предложили свои варианты улучшения зоны отдыха и высказали мнения о переменах.
— Очень нравятся мне такие деревянные площадки, ближе к природе что ли. А можно ли сверху беседок таких непромокаемые крыши? Или такая задумка авторов?
— Круто получается! Спасибо!
— Выглядит очень красиво. Надеемся, что действительно закончат к этому времени!
— Будет ли в парке лесоводов площадка для жарки шашлыка? На город-миллионник нет бесплатных площадок.
— Станет еще лучше, буду с девушкой там гулять чаще, — отметили уфимцы.
Как стало известно Mkset, Президент России Владимир Путин посетит Уфу в рамках проведения форума «Россия — спортивная держава» (3+). Город будет принимать его с 17 по 19 октября 2024 года. Объекты осмотра первого лица государства пока держатся в секрете, но несложно предположить что будут показывать Путину в Уфе.