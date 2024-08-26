20 светильников вынесли «с ноги» вандалы в башкирском селе

Глава Благоварского района Башкирии Марат Юсупов рассказал в социальных сетях о нападении вандалов на новую набережную в селе Языково. Там, на реке Кармасан совсем недавно открыли современное общественное пространство с красивой прогулочной зоной. Работы по ее благоустройству начали в 2023 году. Начальная цена контракта составляла более 8 млн рублей. Специалистами была установлена детская площадка, прогулочные зоны, которые освещали 47 фонарей выполненных в форме столбиков торчащих из земли.