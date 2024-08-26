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Published Сегодня, 13:20

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20 светильников вынесли «с ноги» вандалы в башкирском селе

20 светильников вынесли «с ноги» вандалы в башкирском селе

26 августа 2024, 13:20
Фото: Соцсети Марат Юсупов
Новую благоустроенную набережную в селе Языково открыли всего несколько дней назад и прошедшей ночью ее разнесли.

Глава Благоварского района Башкирии Марат Юсупов рассказал в социальных сетях о нападении вандалов на новую набережную в селе Языково. Там, на реке Кармасан совсем недавно открыли современное общественное пространство с красивой прогулочной зоной. Работы по ее благоустройству начали в 2023 году. Начальная цена контракта составляла более 8 млн рублей. Специалистами была установлена детская площадка, прогулочные зоны, которые освещали 47 фонарей выполненных в форме столбиков торчащих из земли.

Фото: Соцсети Марат Юсупов

Неизвестные накануне ночью выломали 20 светильников. Предварительно известно, что они пинали их, пока конструкция не сломалась. Глава района пообещал найти вандалов и наказать их по всей строгости закона.

Ранее в Башкирии вандалы также испортили спортивную площадку в Стерлитамаке. Неизвестные выломали тренажеры и продырявили детский батут.

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