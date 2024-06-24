«Портал в ад» открыли для детей коммунальщики Башкирии

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Updated Сегодня, 07:14
Как видно на кадрах очевидцев, на месте образовалась довольно глубокая яма. Причём, прямо напротив спуска с детской горки — всего в нескольких метрах от него. Заметили пугающий «портал в ад» люди во дворе дома по улице Карла Маркса.
Инцидент вскоре прокомментировали местные власти. Выяснилось, что провал образовался из-за неисправных коммуникаций. На сегодняшний день яма уже устранена.
— Чтобы избежать беды, яму на детской площадке засыпали. Вопрос ремонта колодца администрация Белорецкого района держит на контроле, — гласит комментарий Центра управления республикой.