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В Башкирии появилась детская горка, ведущая в яму

«Портал в ад» открыли для детей коммунальщики Башкирии

24 июня 2024, 07:00
Фото: ЦУР Башкортостан

В Башкирии появилась детская горка, ведущая в яму

Земля провалилась на игровой площадке в Белорецке, сообщили в соцсетях местные жители.
Сюжет
Дети

Как видно на кадрах очевидцев, на месте образовалась довольно глубокая яма. Причём, прямо напротив спуска с детской горки — всего в нескольких метрах от него. Заметили пугающий «портал в ад» люди во дворе дома по улице Карла Маркса.

Инцидент вскоре прокомментировали местные власти. Выяснилось, что провал образовался из-за неисправных коммуникаций. На сегодняшний день яма уже устранена.

Фото: ЦУР Башкортостан
— Чтобы избежать беды, яму на детской площадке засыпали. Вопрос ремонта колодца администрация Белорецкого района держит на контроле, — гласит комментарий Центра управления республикой.
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