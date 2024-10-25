Россияне могут готовиться к взлету цен на хлеб

Первые оценки урожая на 2025 год, представленные российскими аналитическими центрами, не внушают оптимизма. Главными носителями жалоб на засуху выступают чиновники. Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее заявила, что «сеем практически в песок», так как уровень осадков на юге и в большинстве регионов Центрального федерального округа и Поволжья не превышает 60%. Посевы озимой пшеницы сокращаются, и вместо этого крестьяне всё чаще отдают предпочтение посевам озимого рапса, который приносит более успешные результаты. Причина заключается в том, что пшеница стала убыточной для производителей.



Почему крестьяне перестают выращивать хлеб — разбирались «Новые Известия».