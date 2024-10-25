Россияне могут готовиться к взлету цен на хлеб

Posted 25 октября, 07:17
Published 25 октября, 07:17
Modified 25 октября, 07:35
Updated 25 октября, 07:35
Первые оценки урожая на 2025 год, представленные российскими аналитическими центрами, не внушают оптимизма. Главными носителями жалоб на засуху выступают чиновники. Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее заявила, что «сеем практически в песок», так как уровень осадков на юге и в большинстве регионов Центрального федерального округа и Поволжья не превышает 60%. Посевы озимой пшеницы сокращаются, и вместо этого крестьяне всё чаще отдают предпочтение посевам озимого рапса, который приносит более успешные результаты. Причина заключается в том, что пшеница стала убыточной для производителей.
Почему крестьяне перестают выращивать хлеб — разбирались «Новые Известия».
Добавим, что по последним данным статистической службы Республике Башкортостан цены на хлеб в регионе за последнюю неделю практически не изменились. Но есть значительный рост стоимости пшеничного и ржаного хлеба с начала года.