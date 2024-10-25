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Posted 25 октября, 07:17

Published 25 октября, 07:17

Modified 25 октября, 07:35

Updated 25 октября, 07:35

Россияне могут готовиться к взлету цен на хлеб

Россияне могут готовиться к взлету цен на хлеб

25 октября 2024, 07:17
Фото: 1MI
Сюжет
Цены на продукты
Прогнозы на самый низкий урожай пшеницы за последние четыре года, а также удвоившаяся цена на сельскохозяйственную технику вместе с удобрениями, химикатами и дизельным топливом заставляют задуматься о том, не окажется ли хлеб в одном ряду с маслом, икрой и водкой в качестве дефицитного продукта.

Первые оценки урожая на 2025 год, представленные российскими аналитическими центрами, не внушают оптимизма. Главными носителями жалоб на засуху выступают чиновники. Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее заявила, что «сеем практически в песок», так как уровень осадков на юге и в большинстве регионов Центрального федерального округа и Поволжья не превышает 60%. Посевы озимой пшеницы сокращаются, и вместо этого крестьяне всё чаще отдают предпочтение посевам озимого рапса, который приносит более успешные результаты. Причина заключается в том, что пшеница стала убыточной для производителей.

Почему крестьяне перестают выращивать хлеб — разбирались «Новые Известия».

Студент бросился в огонь за хлебом
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Добавим, что по последним данным статистической службы Республике Башкортостан цены на хлеб в регионе за последнюю неделю практически не изменились. Но есть значительный рост стоимости пшеничного и ржаного хлеба с начала года.

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