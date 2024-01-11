Вооружённый конфликт в Эквадоре может привести к срыву поставок бананов в Башкирию

По словам президента АИПП Ирины Нориной, причина кроется в вооружённом восстании мафиозных групп в Эквадоре. Дело в том, что латиноамериканская страна является главным поставщиком этой ягоды. 9 января в стране начался вооружённый конфликт между властями Эквадора и преступной группировкой Los Choneros — организацией, промышляющей убийствами, вымогательством, торговлей наркотиков. Вооружённое противостояние началось с побега из тюрьмы одного из лидеров организации, а также похищения четверых полицейских. Ставший президентом страны в 2023 году Даниэль Нобоа объявил о введении в Эквадоре о режиме «внутреннего вооружённого конфликта». По некоторым данным, в ходе конфликта убито 8 гражданских лиц.