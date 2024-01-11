Вооружённый конфликт в Эквадоре может привести к срыву поставок бананов в Башкирию

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
В России может возникнуть дефицит бананов. Об этом со ссылкой на Ассоциацию импортёров плодоовощной продукции (АИПП) сообщает РБК.
По словам президента АИПП Ирины Нориной, причина кроется в вооружённом восстании мафиозных групп в Эквадоре. Дело в том, что латиноамериканская страна является главным поставщиком этой ягоды. 9 января в стране начался вооружённый конфликт между властями Эквадора и преступной группировкой Los Choneros — организацией, промышляющей убийствами, вымогательством, торговлей наркотиков. Вооружённое противостояние началось с побега из тюрьмы одного из лидеров организации, а также похищения четверых полицейских. Ставший президентом страны в 2023 году Даниэль Нобоа объявил о введении в Эквадоре о режиме «внутреннего вооружённого конфликта». По некоторым данным, в ходе конфликта убито 8 гражданских лиц.
Ирина Норина заявила, что импортёров бананов из Эквадора предупредили о возможных сбоях поставок. «Российские компании начали получать от контрагентов предупреждения о возможных перебоях в поставке бананов» — приводит её слова РБК. Дело в том, что некоторые порты из-за сложной политической обстановки в Эквадоре закрыты, а большинство агентов отменили выдачу контейнеров перевозчикам. Также сорвана доставка картона для упаковки ягод.
Бананы стали одними из тех продуктов, которые подорожали в ноябре 2023 года.