Ипотека в Башкирии скоро обвалится

Posted 1 ноября, 14:27
Published 1 ноября, 14:27
Modified 1 ноября, 14:29
Updated 1 ноября, 14:29
На недавнем заседании Президиума Государственного Собрания были представлены прогнозы социально-экономического развития и проект бюджета. Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что несмотря на внешние вызовы, экономика региона показывает устойчивость. Однако в сфере строительства наблюдается замедление темпов ввода жилья, что может негативно сказаться на ипотечном рынке.
Прогнозы показывают, что объем инвестиций растет благодаря активным действиям местных предприятий. Но когда речь заходит о строительстве, ситуация выглядит менее оптимистично. Начало новых проектов тормозится из-за «охлаждения ипотечного рынка».
Бюджет Башкирии на 2025 год предполагает дефицит в 4 миллиарда рублей с доходами около 324 миллиардов рублей и расходами в 328 миллиардов. Спикер подчеркивает, что бюджет сформирован с учетом социальных обязательств и стимулов для экономического роста.
Согласно комментариям официальных лиц, высокая безработица и дефицит трудовых ресурсов могут также оказать влияние на рынок жилья. Если ситуация не изменится к лучшему, это может стать дополнительным фактором для снижения активности ипотечного кредитования в регионе, считают эксперты.