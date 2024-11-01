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Posted 1 ноября, 14:27

Published 1 ноября, 14:27

Modified 1 ноября, 14:29

Updated 1 ноября, 14:29

Ипотека в Башкирии скоро обвалится

Ипотека в Башкирии скоро обвалится

1 ноября 2024, 14:27
Фото: 1MI.
Такой прогноз дали эксперты на заседании Президиума Государственного Собрания — Курултая Башкирии, в пятницу, 1 ноября, где был представлен проект бюджета на ближайшие три года.

На недавнем заседании Президиума Государственного Собрания были представлены прогнозы социально-экономического развития и проект бюджета. Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что несмотря на внешние вызовы, экономика региона показывает устойчивость. Однако в сфере строительства наблюдается замедление темпов ввода жилья, что может негативно сказаться на ипотечном рынке.

Прогнозы показывают, что объем инвестиций растет благодаря активным действиям местных предприятий. Но когда речь заходит о строительстве, ситуация выглядит менее оптимистично. Начало новых проектов тормозится из-за «охлаждения ипотечного рынка».

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Бюджет Башкирии на 2025 год предполагает дефицит в 4 миллиарда рублей с доходами около 324 миллиардов рублей и расходами в 328 миллиардов. Спикер подчеркивает, что бюджет сформирован с учетом социальных обязательств и стимулов для экономического роста.

Согласно комментариям официальных лиц, высокая безработица и дефицит трудовых ресурсов могут также оказать влияние на рынок жилья. Если ситуация не изменится к лучшему, это может стать дополнительным фактором для снижения активности ипотечного кредитования в регионе, считают эксперты.

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