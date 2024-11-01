Ипотека в Башкирии скоро обвалится

Бюджет Башкирии на 2025 год предполагает дефицит в 4 миллиарда рублей с доходами около 324 миллиардов рублей и расходами в 328 миллиардов. Спикер подчеркивает, что бюджет сформирован с учетом социальных обязательств и стимулов для экономического роста.