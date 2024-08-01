Почему в магазинах пустые полки

Первые обращения о проблемах с поставками продуктов начали поступать в социальных сетях и СМИ в начале июля. Граждане сообщают о значительных перебоях: одна из покупательниц из Костромы, Ольга Ефлова, заметила, что в июне начали пропадать обычные позиции в её списке покупок, а к середине июля ситуация ухудшилась — минимальные запасы воды и газированных напитков почти полностью исчезли. Полки магазинов выглядят так, словно они пережили долгий дефицит.