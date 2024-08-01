Почему в магазинах пустые полки

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
В городах Золотого кольца России, таких как Ярославль и Кострома, в разгар туристического сезона наблюдается внезапная нехватка продуктов на полках магазинов. Ретейлеры объясняют это не дефицитом товаров, а серьезной нехваткой рабочих рук.
Первые обращения о проблемах с поставками продуктов начали поступать в социальных сетях и СМИ в начале июля. Граждане сообщают о значительных перебоях: одна из покупательниц из Костромы, Ольга Ефлова, заметила, что в июне начали пропадать обычные позиции в её списке покупок, а к середине июля ситуация ухудшилась — минимальные запасы воды и газированных напитков почти полностью исчезли. Полки магазинов выглядят так, словно они пережили долгий дефицит.
В ответ представители X5 Group, управляющие сетями «Пятерочка» и «Перекресток», указали, что стало главной причиной проблем. Их объяснения — в материале «Новых Известий».