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Почему в магазинах пустые полки

Почему в магазинах пустые полки

1 августа 2024, 08:01
Фото: 1MI
В разгар туристического сезона в городах России наблюдается внезапная нехватка продуктов на полках магазинов — как это объясняют их владельцы.

В городах Золотого кольца России, таких как Ярославль и Кострома, в разгар туристического сезона наблюдается внезапная нехватка продуктов на полках магазинов. Ретейлеры объясняют это не дефицитом товаров, а серьезной нехваткой рабочих рук.

Первые обращения о проблемах с поставками продуктов начали поступать в социальных сетях и СМИ в начале июля. Граждане сообщают о значительных перебоях: одна из покупательниц из Костромы, Ольга Ефлова, заметила, что в июне начали пропадать обычные позиции в её списке покупок, а к середине июля ситуация ухудшилась — минимальные запасы воды и газированных напитков почти полностью исчезли. Полки магазинов выглядят так, словно они пережили долгий дефицит.

В ответ представители X5 Group, управляющие сетями «Пятерочка» и «Перекресток», указали, что стало главной причиной проблем. Их объяснения — в материале «Новых Известий».

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