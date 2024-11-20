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Автодорога

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Ноябрь
Федеральные трассы расширят в Башкирии
20 ноября, 07:37
Речные трамвайчики запустят в Уфе
19 ноября, 17:08
Октябрь
Автобус с рабочими разбился под Уфой
22 октября, 16:59
Машина всмятку — водитель в шоке
16 октября, 06:53
Мед и кумыс — в пробке томись
4 октября, 05:45
Август
Потоп в Башкирии — последние новости
Подтопленных жилых домов и придомовых территорий в регионе теперь нет, однако МЧС России продолжает следить за двумя опасными ситуациями в Башкортостане.
5 августа, 05:53
Июнь
Бизнесмен из Уфы лишится торговых площадей
15 июня, 06:11
В Башкирии перекроют движение по мосту
Ремонтные работы на Шакшинском мосту продолжаются, информирует пресс-служба мэрии Уфы.
12 июня, 13:34
Двое погибли, двое пострадали: что известно о страшном ДТП в Башкирии
В числе пострадавших несовершеннолетний ребенок, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
10 июня, 15:18
Медведь из Башкирии стал героем незабываемой прогулки
Впечатляющие фото лесного зверя публикует сообщество «Подслушано Мелеуз» в соцсети VK.
3 июня, 09:25
Май
Байкер разбился в ДТП в Уфе
Водитель мотоцикла Yamaha столкнулся с «Шевроле Нива» на автодороге на севере Уфы, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
30 мая, 15:35
«Не интересует»: как в Уфе отреагировали на повышение стоимости проезда на автобусах
23 мая, 06:44
Апрель
В Башкирии закрыли разбитую трассу
В Салаватском районе Башкирии закрыли движение грузовиков по одной из автодорог. Об этом сообщили в Минтрансе республики. Ограничение действует с 3 апреля.
3 апреля, 14:24

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