Байкер разбился в ДТП в Уфе

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Столкновение произошло на участке дороги неподалеку от подъезда к Шакше в Уфе около 19:00 во вторник, 30 мая. По предварительным данным, водитель легковой иномарки врезался в мотоцикл японского производства.
В результате ДТП 46-летний мотоциклист скончался до приезда медиков.
Напомним, ранее после катания на мотоцикле подросток из Кумертау оказался на операционном столе. Для удаления осколков, попавших в голову мальчика, врачам пришлось провести ему трепанацию черепа.