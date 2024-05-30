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Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Байкер разбился в ДТП в Уфе

Байкер разбился в ДТП в Уфе

30 мая 2024, 15:35
Фото: ГАИ РБ
Водитель мотоцикла Yamaha столкнулся с «Шевроле Нива» на автодороге на севере Уфы, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Столкновение произошло на участке дороги неподалеку от подъезда к Шакше в Уфе около 19:00 во вторник, 30 мая. По предварительным данным, водитель легковой иномарки врезался в мотоцикл японского производства.

Фото: Госавтоинспекция Уфы/Telegram

В результате ДТП 46-летний мотоциклист скончался до приезда медиков.

Напомним, ранее после катания на мотоцикле подросток из Кумертау оказался на операционном столе. Для удаления осколков, попавших в голову мальчика, врачам пришлось провести ему трепанацию черепа.

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